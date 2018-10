Einer von uns Ohne Bücher wird er panisch

Crailsheim / Johannes Ihle

Als Andreas Mundt anfing Bücher zu verkaufen, war einiges anders. Die Läden schlossen früher und die Händler bestellten die Bücher noch aus dicken Katalogen bei den Großhändlern. Heute geht das alles einfacher. „Ich muss nur noch ein paar Nummern eingeben und finde gleich das Buch“, sagt der 65-Jährige.

Woher seine Leidenschaft für Bücher und das Lesen kommt, weiß Mundt nicht genau. „Aber schon bevor ich in die Schule kam, habe ich mich dafür interessiert. Wenn ich irgendwo warten muss, schaue ich panisch um mich, ob es etwas zu lesen gibt. Und wenn es beim Arzt die Frau im Spiegel ist.“ 1953 nahe Dresden geboren, kam er Mitte der 1960er-Jahre nach Crailsheim und ist der Stadt seitdem treu geblieben – mal mehr, mal weniger.

Seine Ausbildung zum Buchhändler, die er 1972 abschloss, absolvierte Mundt in Schwäbisch Hall und Stuttgart bei der evangelischen Gesellschaft. „Dann blieb ich für zehn Jahre in Stuttgart.“ 1977 sollte er aushilfsweise nach Hall zurück – daraus wurden zehn Jahre, ehe er sich dachte: „Ich mache eine Buchhandlung in Crailsheim auf. Ich hatte den Eindruck, dass Crailsheim eine zweite Buchhandlung brauchen könnte.“

Lieferung bis nach Hause

Gesagt, getan. Von 1987 bis 2007 führte Mundt die Kapellen-Buchhandlung am Schweinemarktplatz. Vor allem auf religiöse Werke war er damals spezialisiert. Auch viele Kinderbücher und Erziehungsratgeber konnte man bei ihm finden. „Das nahm damals einen Aufschwung. Erziehung musste mehr als reine Beschäftigung sein.“

Mittlerweile betreibt er ein „Büro für Bücher“, wie er es nennt und von einem Kollegen abgeschaut hat. „Man kann sich bei mir nicht umschauen. Die Kunden treffen mich auf der Straße, rufen an oder schreiben eine E-Mail“, sagt Mundt. Dann kümmert er sich um die Bestellung und liefert diese meist am nächsten Morgen bis an die Haustüre – schneller als mancher Internetriese, der erst am Nachmittag per Post liefert.

Seit geraumer Zeit ist Andreas Mundt auch im Crailsheimer Stadtarchiv zu finden. Dort kümmert er sich um Nachlässe, die beispielsweise von Angehörigen bei Hausräumungen gefunden werden, sortiert diese und erstellt ein Findbuch. Bei Stadtführungen begegnet man Mundt ebenfalls. Seit vergangenem Jahr gehört er zum Team. „Mir fällt es nicht schwer zu reden.“

Er selbst beschreibt sich als einen Mann mit gutem Gespür für Literatur. „Ich muss als Buchhändler nicht für das Feuilleton den Marcel Reich-Ranicki geben, sondern den Leser verstehen und wissen, was er will.“

Die Zukunft des Buches sieht er nicht als gefährdet. „Die Leute wollen ein Buch in der Hand halten.“ Dennoch versteht er auch, wenn Menschen sich aus Bequemlichkeit einen E-Book-Reader beispielsweise für den Urlaub zulegen. Er selbst besitzt keinen. „Ich brauche die Haptik des Buches.“

Golfen als Ausgleich

Besonders gern erinnert sich Andreas Mundt an Weihnachten 1994 zurück. Denn da bekam er von seiner Frau Renate einen Schnupperkurs für seine zweite große Leidenschaft geschenkt: das Golfen. „Bereits nach einer halben Stunde war ich vernarrt in den Sport.“

Immer wenn es die Zeit zulässt, fährt er auf den Golfplatz und arbeitet an seinem Handicap. „Aber mein Spiel ist amateurhaft. Seitdem ich Golf spiele, kann ich nachvollziehen, warum die Leute sich für Sportliteratur interessieren“, sagt Mundt und schließt somit den Kreis.