Kommunalpolitik Oberbürgermeister positioniert sich

Crailsheim / Andreas Harthan

Ich finde es gut, wenn Sie das tun.“ Mit diesen Worten ermunterte AWV-Stadtrat Hermann Wagner Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer zu Positionierungen in der Crailsheimer Kommunalpolitik. Zuvor hatte sich SPD-Fraktionsvorsitzender Gernot Mitsch gewundert, warum die Ortsumgehung von Roßfeld, die auf der bisherigen Prioritätenliste abgeschlagen auf Platz 28 lag, in der neuen, von Grimmer überarbeiteten Prio-Liste auf Platz 3 steht. Der Oberbürgermeister antwortete, dass diese neue Platzierung ein „politisches Statement“ seinerseits sei. Natürlich wisse er, dass ein solches Straßenprojekt, das mit acht Millionen Euro veranschlagt ist, „nicht vom Himmel fällt“. Auch Grünen-Fraktionsvorsitzender Markus Schmidt begrüßte, dass Grimmer städtische Vorhaben neu gewichtet hat, und bezog sich dabei auf die Sporthalle auf dem Kreuzberg, die auf Platz 10 vorgerutscht ist.

Dass Projekte auf der Liste weiter oben stehen, hat nicht nur mit einer Neubewertung seitens des Rathauses zu tun, erläuterte Stadtkämmerer Jürgen Eisele. Allein dadurch, dass Vorhaben in den vergangenen Jahren realisiert worden sind, rutschen die anderen Projekte nach oben. Die bisherige Prio-Liste aus dem Jahr 2016 umfasste 40 Projekte, die neue nur noch 26. Entschieden wird über die Liste im Rahmen der Haushaltsberatungen in den nächsten Wochen.

Was Grimmer schon im Frühjahr im Rahmen der „Hier-sind-wir-zu-Hause“-Veranstaltung des Hohenloher Tagblatts auf dem Sauerbrunnen angekündigt hatte, ist jetzt „amtlich“: Die Verlängerung der Bahnunterführung bis zum Alten Postweg, die bisher weit hinten auf Platz 27 der Prio-Liste stand, hat nun sogar Eingang in den Maßnahmenkatalog der mittelfristigen Finanzplanung gefunden. In diesem Katalog sind Projekte aufgelistet, die in den Jahren 2021 bis 2023 umgesetzt werden sollen. Der Durchstich unter den Gleisen soll, geht es nach der Verwaltung, 2023 erfolgen.

Wobei hinzugefügt werden muss, dass nicht automatisch alles realisiert wird, was in diesem Katalog zu Papier gebracht worden ist. Beispielsweise ist auch der Neubau einer Stadt- und einer Sporthalle an der Schönebürgstraße enthalten, was Markus Schmidt (Grüne) zu der Anmerkung veranlasste, dass seine Fraktion sich mit dem Thema Stadthalle erst befassen werde, wenn ein „schlüssiges Betreiberkonzept“ vorliegt. SPD-Stadtrat Wolfgang Ansel verwies darauf, dass nach wie vor nur 15 Millionen Euro für den Bau der beiden Hallen veranschlagt seien. Dabei wisse doch jeder, dass locker die doppelte Summe erforderlich sei. Nach Ansicht der Verwaltung kann mit dem Hallenbau bei „optimalem Verlauf“ der Planung 2022 oder 2023 begonnen werden. Immerhin nähere sich die Stadthalle ihrer Realisierung, kommentierte CDU-Stadtrat Uwe Berger den Sachverhalt. Und vergaß nicht hinzuzufügen, dass der Baubeginn eigentlich für 2019 vorgesehen war, also noch in der Amtszeit des jetzigen Gemeinderates.

SPD will keine Leichen

Dass nicht alle Stadträte die Stadthalle ganz oben auf ihrer Wunschliste haben, machte SPD-Stadtrat Ansel deutlich: „Ich möchte nicht, dass der Weg zur Stadthalle gepflastert ist mit der Leiche des sozialen Wohnungsbaus.“ Er fordert schon seit längerer Zeit ein stärkeres Engagement der Stadt bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Auf seine Anmerkung reagierte sein Fraktionsvorsitzender Mitsch mit dem Hinweis, dass er weder die eine noch die andere Leiche wolle. Mitsch gehört zu den Befürwortern der Stadthalle. Sein Fraktionskollege Ansel wertet die neue Prio-Liste der Verwaltung als „Annäherung an die Realität“. 20 bis 25 Millionen Euro könnten von der Verwaltung eher umgesetzt werden, als 30 oder noch mehr Millionen. Bislang war für das nächste Jahr sogar ein Investitionsvolumen in Höhe von 37,5 Millionen Euro vorgesehen gewesen.

Viel Geld für Kindergärten

Ein Investitionsschwerpunkt in den nächsten Jahren werden die städtischen Kindergärten sein. Weil nach der Ablehnung eines Kindergartenneubaus in der Schönebürgstraße durch den Gemeinderat die Verwaltung erst einmal überlegen muss, wohin sonst der Kindergarten Parkstraße umgesiedelt werden kann, ist nun vorgesehen, die Sanierung des Kindergartens in Goldbach vorzuziehen. Die Maßnahme ist im Entwurf des Doppelhaushalts 2019/20 enthalten. In der mittelfristigen Finanzplanung (2021 bis 2023) findet sich Sanierung und Ausbau des Kindergartens auf dem Roten Buck, auf Platz 1 der neuen Prioritätenliste steht Sanierung und Ausbau des Kindergartens in Tiefenbach.