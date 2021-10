Mit dem F-Max 500 will Ford Trucks den deutschen Markt für schwere Lkw erobern. Dazu suchte der Hersteller einen Partner mit Erfahrung im Lkw-Bereich und einem Servicenetz. Diesen fand Ford in der Stegmaier Group mit Sitz in Kirchberg an der Jagst. Die neu gegründete Stegmaier-Tochter F-Trucks Deu...