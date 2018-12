Crailsheim Nutzer dürfen mitreden

Crailsheim / Andreas Harthan

In der Stadt oder auf der grünen Wiese? Diese zwei Möglichkeiten gibt es, was den Standort des neuen Crailsheimer Hallenbades angeht. Weil sich Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Wochen sowohl für den einen wie den anderen Standort starkgemacht haben, schlägt die Stadtverwaltung vor, dass sich vor der Beschlussfassung des Gemeinderates eine Expertenkommission Gedanken sowohl über das Nutzungskonzept des neuen Bades also auch über dessen Standort machen soll.

Unterschiedliche Meinungen

Dass der Standort des neuen Hallenbades Diskussionen auslösen wird, wurde schon vor etlichen Wochen klar, als sich der Gemeinderat in einer Sondersitzung mit dem Thema beschäftigt hat. Während sich CDU-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Gerhard Neidlein gut vorstellen kann, dass das neue Hallenbad neben das Freibad gebaut wird (das wollen auch die Stadtwerke als Betreiber der Bäder), machte sich SPD-Gemeinderatsfraktionsvorsitzender Gernot Mitsch für einen Verbleib in der Stadt stark.

Unstrittig ist, dass das Thema die Menschen in der Stadt bewegt. An einer (nicht repräsentativen) Online-Umfrage des HOHENLOHER TAGBLATTS beteiligten sich fast 2000 Menschen. Das ist ein ausgesprochen hoher Wert. Fast 75 Prozent derjenigen, die mitgemacht haben, votierten für den Standort in der Maulachaue (Freibad). Andererseits haben sich die meisten Schulleiter/innen in Crailsheim dafür ausgesprochen, das Hallenbad in der Stadt zu belassen. Ihre Begründung: Müssen alle Schülerinnen und Schüler erst zum Freibad gebracht werden, gehe einfach zu viel „kostbare Schwimmzeit“ verloren.

Weil es kein einheitliches Meinungsbild in der Bürgerschaft gibt, betrachtet es die Stadtverwaltung als „zielführend“, eine Expertenkommission einzusetzen, in der Mitglieder aus dem Gemeinderat, der Verwaltung, des Jugendgemeinderates, der Stadtwerke, der Schulen, des Stadtseniorenrates und der Vereine ein Nutzungskonzept erarbeiten – und sich auf einen Standortvorschlag einigen. Die Ergebnisse sollen bis zum Sommer 2020 vorliegen, heißt es einer Sitzungsvorlage für die Stadträte, die sich in ihrer morgigen Sitzung (17 Uhr, Rathaus) mit dem Thema befassen.

Maximal 17 Millionen Euro

In der Sitzungsvorlage sagt die Verwaltung auch, wie viel das neue Hallenbad aus ihrer Sicht maximal kosten darf: 17 Millionen Euro. Durch eine Kostendeckelung, so das Rathaus, „kann ausgeschlossen werden, dass eine im Ergebnis nicht realisierbare Lösung entwickelt wird“.

Unabhängig vom Standort des neuen Hallenbades wollen Stadt und Stadtwerke ihren Bäder-Vertrag überdenken. Bislang ist die Stadt verpflichtet, den Verlust der drei Einrichtungen auszugleichen. Doch es könnte für beide Seiten günstiger sein, wenn die Stadtwerke den Abmangel selbst tragen und die Stadt im Gegenzug auf eine Gewinnabschöpfung bei den Stadtwerken verzichtet. Dafür würde sie dann eine Eigenkapitalverzinsung erhalten. Der Vorteil: Der städtische Haushalt wäre künftig weitgehend unabhängig von der Geschäftsentwicklung der Stadtwerke.