Sicherheit Nur nach Prüfung geht’s zum Einsatz

Rot am See / Oliver Färber

Dass die Feuerwehr mit Wasser löscht, das weiß jedes Kind – auch dass sie dafür Schläuche benutzt. Dass die Leitungen aber auch gepflegt werden müssen, das ist vielen nicht klar. Wer schon in Rot am See unterwegs gewesen ist, hat vielleicht schon einmal direkt an der Hauptstraße am neuen Feuerwehrmagazin den Schriftzug „Schlauchwerkstatt“ gesehen. Dort ist seit Juni 2013 der Arbeitsplatz von Helmut Barthelmeß.

„Ich mache das jetzt schon 22 Jahre in Rot am See“, erklärt der 59-Jährige. Vorher war die zentrale Schlauchwerkstatt (ZSW) in der alten Feuerwache untergebracht, 2013 ist er mit ihr in den Neubau umgezogen. Nicht nur die Schläuche der örtlichen Feuerwehr werden dort gewaschen, gepflegt und – wenn notwendig und möglich – auch repariert.

„18 Gemeinden und eine Werkfeuerwehr haben mit uns einen Vertrag“, weiß Martin Zanzinger, Kämmerer der Gemeinde Rot am See. Als besonderen Service holt Barthelmeß gebrauchte Schläuche in den Gerätehäusern ab und bringt sie auch wieder zurück, nachdem er sie in der ZSW bearbeitet hat. Das führt dazu, dass er nicht nur zu den üblichen Arbeitszeiten wortwörtlich im Einsatz ist: Kommt es nachts oder am Wochenende zu einem Feuer bei den Wehren, die von Rot am See aus betreut werden, kann es gut sein, dass er auch dann schnell gebrauchte gegen gereinigte Schläuche austauscht.

Bei der Reinigung und beim Test der Leitungen wird er seit dem Umzug von moderner Technik unterstützt. Vergleichsweise kompakt wirkt die eingesetzte Maschine, die gerade einen der Schläuche schluckt. „Vorher war die Maschine so lang wie die Schläuche, also so 30 Meter“, berichtet er.

Bevor sie in dem Glaskasten landen, laufen sie durch einen engen Kanal mit Düsen. „Da wird das Gewebe nun wirklich sauber“, erklärt Barthelmeß. Die Maschine sei dabei höchst effektiv – und benötige bei der Reinigung viel weniger Wasser, als früher dort verbraucht wurde.

Jeder Schlauch wird getestet

Ist der Schlauch erst einmal auf der großen Haspel im Innenraum aufgerollt, kommt der nächste Schritt. Dafür setzt der ursprünglich gelernte Kraftfahrzeug-Mechaniker auf eine Seite einen Stopfen auf den Schlauch. Über die Gegenseite drückt das System Wasser hinein. Hält der Schlauch die 14 Bar Druck aus, ist mit ihm alles in Ordnung. Der Schlauch wird getrocknet und aufgerollt – und kann wieder in den Einsatz kommen.

Früher hatte Barthelmeß noch viel Papierkram am Hals. Den gibt’s zwar immer noch. Aber die moderne Technik unterstützt ihn auch dabei. „Jeder Schlauch hat einen Strichcode“, erklärt er. Der wird mit einem Lesegerät abgescannt, bevor er in die Maschine geht. Ist der Test bestanden, werden die Daten erfasst – mit Zeitpunkt, dem Druck, den der Schlauch ausgehalten hat und wer die Prüfung überwacht hat.

„Mit dem Einlesen des Codes stellen wir auch die Rechnung und können zuordnen, wem der Schlauch gehört“, so Zanzinger. Im System sind derzeit über 7300 Schläuche erfasst.

Manchmal muss Barthelmeß auch Kupplungen oder Dichtungen erneuern. Eins habe sich in den 22 Jahren aber geändert: die Qualität der Schläuche. Neuere müssten bereits nach kürzerer Zeit ausgemustert werden.