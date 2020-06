Das normale Vorgehen nach der Gemeindeordnung ist dies: Ein Projekt kommt auf den gemeinsamen Tisch von Stadtverwaltung und Gemeinderat; es wird diskutiert, abgewogen, die Finanzierung geklärt – und in der Umsetzungsphase gibt es einen formalen Antrag, der dem Rat vorgelegt wird. Der stimmt zu oder lehnt ab. „Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgermeister“, heißt es in der Gemeindeordnung.

Der dienstälteste Stadtrat Klaus Lahr hielt dies der Verwaltungschefin in der jüngsten Sitzung unter dem Punkt „Verschiedenes" vor – mit der großen Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder im Rücken. Fraktionsübergreifend wurde bereits eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Naber eingereicht. Das Prüfverfahren läuft.

Lahr verlangte nun eine öffentliche Stellungnahme zu den Vorgängen und „mehr Transparenz“. Zu „ersten Differenzen“ zwischen Rat und Bürgermeisterin sei es gekommen, „als wir erst im Nachhinein erfuhren“, dass die Bürgermeisterin den Kauf eines ehemaligen örtlichen Baumarkts für die Summe von 341.000 Euro „ohne vorherige Information und Zustimmung des Gemeinderats getätigt“ habe.

Gemeinderatsmitglieder verlangen Stellungnahme von Bürgermeisterin

Später hatte der Rat diesen Kauf „nachträglich abgesegnet“ – er habe der Bürgermeisterin damit die Hand zur weiteren Zusammenarbeit gereicht, gleichzeitig aber wissen lassen, dass „Sie damit massiv Ihre Kompetenzen laut Hauptsatzung überschritten hatten“. Im Oktober 2019 sei die Bürgermeisterin dann erneut ohne Ratsmandat vorgeprescht: „Architektenverträge im Wert von mehreren Hunderttausend Euro“, so Lahr, wurden „unterschrieben, obwohl sie dies nach der Hauptsatzung nur bis maximal 25.000 Euro hätte tun dürfen.“ Eine öffentliche Ausschreibung des Projekts? Laut Stadtrat fand auch diese nicht statt. Obwohl nicht öffentlich über die Vorgänge diskutiert wurde, vermisse der Gemeinderat eine öffentliche Stellungnahme der Bürgermeisterin – unabhängig von der rechtlichen Prüfung. Dies sei, so Lahr, angeraten, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Eine öffentliche Erklärung könne „zumindest wieder die Basis für eine spätere Aufarbeitung der ganzen Dinge bereiten“. Ein Gesprächsangebot vonseiten der vier Bürgermeisterstellvertreter und der Listensprecher habe Naber „bislang nicht wahrgenommen“.

Die Bürgermeisterin betonte in ihrer Antwort, dass sie „immer redebereit" sei. Auch habe sie bereits in der Presse gesagt, dass sie den Architektenvertrag „zur Schulsanierung und zur Sporthalle unterschrieben" habe. Diese Behauptung Nabers stimmt allerdings nicht – auf Presseanfragen hatte sie nicht geantwortet.

Weiter sagte Naber, dass sie „überhaupt nicht der Meinung (sei), dass wir vor einem Scherbenhaufen stehen“. In Gesprächen „mit der Bevölkerung“ erfahre sie viel Verständnis für ihr aktuelles Schweigen. Der Rat habe seine Beschwerde öffentlich gemacht (Naber: „Das hätten Sie nicht tun müssen“), jetzt laufe eine Frist, „bis ich die Stellungnahme abzugeben habe“. Erst nach der Prüfung werde sie öffentlich Stellung beziehen.

„Ich kann Ihren Antworten nicht folgen“, erwiderte Klaus Lahr. „Offen? – das Gegenteil ist der Fall.“ Aber: „Ein Bürgermeister muss offen sagen, was der Stadtrat wissen will.“ Jetzt schaltete sich Stadtrat Ulrich Roth in das Gespräch ein und fasste zusammen: „Ich stelle fest – und das ist die Quintessenz Ihrer Aussagen – dass Sie unseren Vermutungen (über die Unterschriften, Anm. d. Red.) nicht widersprechen.“

Naber zu den Vertragsabschlüssen: „Jetzt kommt die rechtliche Aufarbeitung. Ich wollte meine Mitarbeiter unterstützen. Deshalb habe ich das unterschrieben.“