Vereinsleben Nicht mit Gewalt gegen den Körper

Onolzheim / Julia Vogelmann

Angefangen hat die Gruppe, die inzwischen 15 Mitglieder hat, vor etwa vier Jahren. Da suchte der Verein einen Übungsleiter, um eine Seniorensportgruppe zu gründen, weil man festgestellt hatte, dass viele ältere Vereinsmitglieder mangels altersgerechten Angebots zur passiven Mitgliedschaft gezwungen waren. „Viele wollten etwas machen, es gab aber nichts für sie“, erinnert sich Gudrun Fach, die seit Jahrzehnten im Verein aktiv ist als Mitglied, aber auch als Trainerin.

Keine eigene Abteilung im SVO

Die C-Lizenz als Trainerin für Gesundheitssport hat sie bereits. Sie beschloss, sich anzubieten und startete die Gruppe mit fünf Mitgliedern. „Wir sind keine eigene Abteilung, das heißt, jeder, der im Verein ist, kann teilnehmen – ohne gesonderten Beitrag“, erklärt sie. Zielgruppe sind Vereinsmitglieder oder solche, die es werden wollen, über 50 Jahre. Inzwischen ist Gudrun Fach in den letzten Zügen ihrer Ausbildung zur Seniorensporttrainerin. Noch im März legt sie die Prüfung ab. Dazu entschlossen, diesen Trainerschein zu machen, hat sie sich, weil ihre Gruppenmitglieder nicht jünger werden und sie ihnen genau den Sport bieten will, von dem sie im Alltag profitieren.

„Ich merke deutlich, dass alle, die regelmäßig kommen, immer fitter werden. Bereits nach einem halben Jahr sind die meisten auf einem richtig guten Fitnessstand“, lobt sie ihre Sportler. Sie schneidet das jeweilige Trainingsprogramm auf ihre Mitglieder zu, weshalb neben Kräftigungsübungen für Rumpf und Beine vor allem die Kräftigung der Seitenmuskulatur auf dem Plan steht. „Wer gut ausgebildete Seitenmuskeln hat, der fällt einfach erst gar nicht so schnell“, betont Gudrun Fach und erzählt lachend von einer der Lieblingsübungen, die sich „Der besoffene Seemann“ nennt und recht breitbeinig daherkommt.

Neben der körperlichen Fitness legt die Trainerin aber auch Wert darauf, dass ihre Senioren im Kopf fit bleiben. „Brain Fitness“ nimmt einen nicht unerheblichen Teil des Trainingsprogramms ein. Auch hier sagt sie: „Wer regelmäßig mitmacht, der wird im Kopf richtig fit.“

„Nicht nur Stuhlgymnastik“

Im Schrank in der Halle hat die 62-Jährige sämtliche Sportgeräte, die man sich für ein abwechslungsreiches Programm nur wünschen kann. In der Ecke stapeln sich außerdem Steppbretter, auch sie werden gern genutzt. Dazu gibt es moderne Musik und natürlich jede Menge Spaß. „Wir machen nicht nur Stuhlgymnastik“, sagt Gudrun Fach lachend mit Blick auf das Fotomotiv des Abends. Bewusst ist ihr, dass die Gruppe auch einen großen sozialen Nutzen hat. „Es ist ein gesellschaftlicher Aspekt, gemeinsam zu reden, zu lachen, miteinander Sport zu treiben“, betont sie.

Da die Gruppe für Männer und Frauen gleichermaßen offen ist, hat sich eine Gruppe zusammengefunden, in der es tatsächlich doppelt so viele Männer wie Frauen gibt, und alle nicken zustimmend, als Gudrun Fach sagt: „Senioren bauen auf statt ab, wenn sie regelmäßig Sport machen.“ Zu Weihnachten gab es von der Trainerin deshalb ein Schächtelchen mit Bewegungskarten für jeden Teilnehmer. Auf den Karten sind 25 Übungen, die man zu Hause machen kann: Fünf am Tag, und man fühlt sich fitter.

Inzwischen hat sich die Gruppe richtig gut eingespielt. Die Trainerin lobt: „Die Senioren kennen ihre Grenzen.“ Auch neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Gemeinsam wird daran gearbeitet, dass jeder Neuling genauso fit wird wie die anderen in der Gruppe. Dabei ist es der Gruppenleiterin besonders wichtig, auf die körperlichen Voraussetzungen jedes einzelnen einzugehen. Deshalb betont sie ausdrücklich: „Es wird mit den Zipperlein gearbeitet, aber nicht mit Gewalt gegen den Körper.“