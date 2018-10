Menschen Nicht allein durchs Leben gehen

Birgit Trinkle

Irmgard Hautzinger kennt die Leute und die Leute kennen sie. So erklärt sie, warum ihr leicht von der Hand geht, was an anderer Stelle professioneller Begleitung durch Ämter und Fachleute und vor allem jeder Menge finanzieller Mittel bedarf. Leute zu kennen ist wichtig, reicht aber nicht als Erklärung. Man muss sie schon auch mögen.

Nach 20 Jahren, in denen sie für ihre Freikirche Kindergottesdienste gehalten, Frauentreffen und Seniorencafés organisiert hatte, begann sie mit 50 Jahren ihre demenzkranke Mutter zu pflegen. So entstand der Kontakt zum Wolfgangstift, das in ihr eine wertvolle Mitstreiterin fand. 15 Jahre lang bot sie zweimal wöchentlich eine Andacht an, einmal im Monat ein Bibelcafé und zweimal im Monat ein Freitagsmagazin, in dem über Gott und die Welt geredet wurde.

Viel Kraft und Zeit kostete von Anfang an die Sterbebegleitung, die sie nach einer Hospizausbildung genauso unaufgeregt bewältigte wie alle anderen Aufgaben, die sie sich aufbürdete. Eine Last, die zu tragen war? Aber nein, sagt sie und lacht. Für andere da zu sein, gebe Kraft und Freude und durchaus etwas wie Entspannung dort, wo’s am meisten nottut. Selbst der Umgang mit einem Sterbenden, der durch einen Händedruck, ein Lächeln, zeige, wie wichtig es ist, in dieser Situation nicht allein zu sein, könne so zu etwas Positivem werden. Da saß sie dann also an einem Sterbebett, redend, schweigend, singend oder mit dem Akkordeon Kirchenlieder spielend, und fühlte sich selbst beschenkt. Helfen zu können, zu dürfen, das macht ihr Leben reich. Mit diesem Gefühl ist sie aufgewachsen.

1950 in Crailsheim geboren, ist sie im bayerischen Schnelldorf aufgewachsen. Sie lernte im Crailsheimer Krankenhaus, später in Heidelberg, Esslingen und München und insgesamt war sie 45 Jahre Krankenschwester. Ein Traumberuf? Eigentlich schon, sagt sie, aber bereits zu ihrer aktiven Zeit fehlten Stellen in der Pflege. Schon damals war spürbar, woran das Gesundheitssystem krankte; immer wieder habe man gewarnt vor der hohen Belastung. Heute fühlt sie mit den Kollegen, vor allem im Blick auf immer längere Lebensarbeitszeit – das sei nicht nur für die Beschäftigten schwierig, denen die Kraft ausgehe, sondern auch für die Kranken. Sie selbst hat vor acht Jahren aufgehört mit der Erwerbsarbeit und sich mit noch größerem Einsatz dem Ehrenamt gewidmet.

Arbeit mit Flüchtlingen

Dass eine wie sie von Anfang an in die Flüchtlingsarbeit eingebunden wurde, ist wenig überraschend. „Ich hab 20 Frauen angeschrieben, zehn haben mitgemacht, und damit lässt sich etwas auf die Beine stellen.“ Immer mittwochs gab es dann ein Asylcafé, das abwechselnd von der katholischen, der evangelischen und zwei Freikirchen organisiert wurde. Heute wird dieses Café noch einmal im Monat angeboten.

Ähnlich war’s bei der Kleiderausgabe. Zuerst nutzte sie ihre Garage, dann, als die Halle in Altenmünster voll war mit einigen Hundert Geflüchteten, rekrutierte sie Mitstreiter für eine Kleiderkammer, in die die Kirchengemeinden ebenso eingebunden waren wie Teams aus Altenmünster oder Onolzheim. Bis heute vermittelt sie, wenn etwa ganz schnell Kinderbetten gebraucht werden. Sie kennt immer jemanden, der jemanden kennt. Kollegen, Mitglieder des Stadtseniorenrats, Menschen, die sie beim Turnen oder beim Schwimmen getroffen hat, in den Elternbeiräten, in der Nachbarschaft. Dieses Netzwerk wachse ihr zu, meint sie, und dass das nicht ihr Verdienst ist. Die Menschen mit denen sie arbeitet, sehen das anders.

In der Trauer nicht alleine

Im vergangenen Jahr hat sie nach 45 Ehejahren den Mann verloren, den sie geliebt hat. Da war ihr Netzwerk dann für sie da. Die Mitstreiterinnen, die Flüchtlinge, die Gemeindemitglieder. „Das hat mir in meiner Trauer sehr geholfen.“

Ans Aufhören denkt sie nicht; und wenn andere ihr sagen, dass sie Lebenswege aufzeigt und zum Ehrenamt motiviert, ist das für sie die schönste Bestätigung. „Es gibt nichts Gutes außer man tut es“, zitiert sie Erich-Kästner.