Crailsheim Neustart mit neuem Personal

Crailsheim / Andreas Harthan

Gewerbeverein und Werbegemeinschaft sind tot, es lebe der Verein Stadtmarketing Crailsheim – so kann zusammengefasst werden, was am Dienstagabend im Rathaussaal über die Bühne ging. Schon seit Jahren ist klar, dass ein professionelles Marketing nicht von Gewerbetreibenden nach Geschäftsschluss geleistet werden kann. In anderen Kommunen rund um Crailsheim gibt es schon länger hauptamtliche Citymanager, die danach schauen, dass die jeweilige Stadt in einem guten Licht dasteht.

So weit ist man jetzt auch in Crailsheim. Nachdem der Gemeinderat vor zwei Jahren ein Stadtmarketingkonzept in Auftrag gegeben hatte, wurde nun mit der Gründung des Vereins die Plattform geschaffen, dieses Konzept umzusetzen. Gewerbeverein und Werbegemeinschaft gehen in dem Verein, der für jedermann und jedefrau offen ist, auf. Die Stadt bezuschusst den Verein bis auf Weiteres mit 65 000 Euro im Jahr, den Rest des Budgets müssen die Mitglieder aufbringen. Die Stadt sichert sich ihren Einfluss mit für sie reservierten Sitzen im Vorstand.

54 Gründungsmitglieder hatten sich am Dienstag eingefunden, was für Begeisterung im Rathaussaal sorgte. „So was habe ich noch nie erlebt“, sagte Elias Henrich vom Institut für Marketing und Kommunalentwicklung in Stuttgart. Er begleitet den Umstrukturierungsprozess in Crailsheim seit geraumer Zeit. Auch Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer, der städtische Wirtschaftsförderer Kai Hinderberger und Andreas Manthey, bislang der Marketing-Motor in der Stadt, strahlten vor Freude.

Zuvor hatte Marketing-Experte Henrich deutlich gemacht, dass es höchste Zeit für das Mittelzentrum Crailsheim ist. Der Wettbewerb der Städte sei in vollem Gang, und „Crailsheim muss schauen, dass es nicht abgehängt wird“. Er sprach unter anderem die Leerstände auch in guten Lagen in der Stadt an, betonte aber, dass er auch viel Potenzial in der Stadt sieht. Dieses zu nutzen, sei nun die Aufgabe des neuen Vereins und eines noch einzustellenden Geschäftsführers. Oberbürgermeister Grimmer kündigte an, dass die Stelle noch in diesem Jahr ausgeschrieben wird.

Die Gründungsmitglieder wählten den Wirtschaftsjournalisten Heribert Lohr (60) zum Vorsitzenden des Vereins. Der gebürtige Crailsheimer ist Leiter der Abteilung Verlagsprodukte beim Hohenloher Tagblatt und verantwortet unter anderem das Wirtschaftsmagazin „RegioBusiness“. Lohr versteht das Amt des 1. Vorsitzenden auch als das eines „ersten Dienstleisters“. Wenn er so zum Wohlergehen seiner Heimatstadt beitragen könne, mache er das gerne. Crailsheim müsse als Bildungsstandort gestärkt werden, skizzierte Lohr eines der Tätigkeitsfelder, die ihm besonders wichtig sind. Er denkt dabei an die Ansiedlung einer wie auch immer gearteten Hochschuleinrichtung.