Crailsheim Neun Stützen der Stadtverwaltung

Crailsheim / Sebastian Unbehauen

25 Jahre im öffentlichen Dienst: Dieses Arbeitsjubiläum feiern heuer neun Mitarbeiter der Stadt. Ein Anlass, sich bei ihnen zu bedanken.

Zur Ehrung hatte die Stadt die langjährigen Kollegen zu einer Feier in den Musiksaal der städtischen Musikschule geladen. Die Würdigungen übernahmen die jeweiligen Ressortleitungen und Personalleiterin Manuela Mai. Auch Personalratsvorsitzende Ulrike Fischer gratulierte.

Unmittelbar nach ihrer Ausbildung übernahm Marlies Hauptkorn-Behnisch eine Gruppenleitung im Kindergarten Roter Buck. Bereits nach zwei Jahren stieg die Erzieherin zur Leiterin auf. Berufsbegleitend bildete sie sich zur Fachwirtin für Organisation und Führung weiter. Nach ihrer Familienpause erweiterte sie ihr Fachwissen in der Sprachförderung. Seit 2017 ist sie nun Kitaleiterin in Tiefenbach. „Sie geben immer mehr als 100 Prozent zum Wohle der Kinder“, so Manuela Mai, Ressortleiterin „Verwaltung“.

Auch Anette Kron-Schust ist Erzieherin. Ihre Karriere begann im Kindergarten Ingersheim. Auch sie legte die Prüfung zur Fachwirtin für Organisation und Führung ab. 2003 übernahm Kron-Schust die Leitung des Kindergartens in der Kurt-Schumacher-Straße. Heute leitet sie die Kita in Roßfeld. „Sie sind offen für Neues, aktiv und ambitioniert“, betonte Manuela Mai.

Mitarbeiter bilden sich weiter

Martina Noller arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsangestellten erst Amtsleiter Manfred Häfner im Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt zu. 2003 führte ihr beruflicher Werdegang in die Stadtkasse. Stets bildete sie sich weiter. Seit Kurzem widmet sich Martina Noller komplett ihrer Familie. „Wir freuen uns jetzt schon, Sie bald wieder in unseren Reihen begrüßen zu dürfen“, so Stadtkämmerer Jürgen Eisele.

1994 hat Alexandra Schürlein ihren Weg von der Stadt Kirchberg nach Crailsheim gefunden. Zunächst war sie Sachbearbeiterin in der Vollstreckung. Über die Sachbearbeitung im Ausländeramt schaffte sie es ins Vorzimmer des Ersten Bürgermeisters. Nach ihrer Familienzeit arbeitet Ale­xandra Schürlein nun wieder in der Vollstreckung. „Sie kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf im Team“, lobte Eisele.

Barbara Kochendörfer ist Musikschullehrerin für Querflöte und widmet sich mit Leidenschaft der musikalischen Früherziehung. Schon während des Studiums am Würzburger Konservatorium unterrichtete Kochendörfer an der städtischen Musikschule. Viele Jahre war sie Flötistin und stellvertretende Dirigentin der Stadtkapelle. Seit Oktober 2017 leitet sie die Musikschule und engagiert sich für die Konzertgemeinde. Sie habe viele Ideen, sei sehr zielstrebig und schaffe eine gute und harmonische Arbeitsatmosphäre, hob Ressortleiterin Susanne Kröper-Vogt hervor.

Auch Claudia Seibel ist als Erzieherin bei der Stadt tätig. Nach ihrem Einsatz in Westgartshausen wechselte sie als Gruppenleiterin in den Kindergarten Kreuzbergstraße. 2000 wurde sie Leiterin dieser Einrichtung bis zu deren Auflösung. Es folgte eine Gruppenleitung in der Kindertagesstätte im Pamiersring. 2013 übernahm Claudia Seibel als Vertretung die Leitung einer viergruppigen Kita. „Sie sind sehr zuverlässig und genießen das Vertrauen von Eltern und Kollegen“, strich Manuela Mai heraus.

Aus UdSSR nach Deutschland

Tatjana Bauer schloss 1977 ihre Ausbildung als Diplom-Kindererzieherin in der damaligen UdSSR ab. Als sie nach Deutschland kam, begann ihr Berufsleben mit einem Praktikum im Kindergarten Roßfeld neu. 1992 war sie bereits Zweitkraft im Übergangswohnheim. 2005 wechselte Bauer in die Johann-Sattler-Straße, 2006 ins Kinderhaus Sonnenschein und 2007 in die Kurt-Schumacher-­Straße. Heute ist die Erzieherin im Safari-Kinderhaus tätig. Sie sei die gute Seele des Kinderhauses, so Manuela Mai.

Diplom-Musiker Klaus Schenk unterrichtet Klarinette und Saxofon an der Musikschule. Zunächst war er beim Heeresmusikkorps in Veitshöchheim und an der Musikschule Wolfsburg tätig, bevor er im Februar 2003 mit dem Unterricht in Crailsheim begann. Nur ein einziges Mal war Klaus Schenk krank. „Sie sind stets zuverlässig, hilfsbereit und ein geschätzter Kollege“, so Susanne Kröper-Vogt.

Er ist langjähriger Mitarbeiter im Hochbau und eigentlich schon in der Freizeitphase der Altersteilzeitbeschäftigung. Im Oktober 1993 begann Armin Melzer seinen Dienst bei der Stadt bei der Stadtplanung. 1997 stieg er zum Sachgebietsleiter und stellvertretenden Amtsleiter auf. 2003 wurde er Sachgebietsleiter des Technischen Gebäudemanagements. „Ihnen wurden immer die schwierigsten und komplexesten Bauvorhaben übertragen“, strich Gerhard Schacht, Ressortleiter Bauen & Verkehr heraus.

„Ganz schön rumgekommen“

Regina Schmolke kam 1993 als Reinigungskraft zur Stadt Crailsheim und ist seither der Stadt treu geblieben. Arbeitsstellen waren in diesen fast 26 Jahren die Astrid-Lindgren-Schule, die Leonhard-Sachs-Schule, die Kindergärten im Luise-Stirmlinger-Weg, in der Michael-Rauck-Straße und im Betty-Essinger-Weg. „Sie sind ganz schön rumgekommen, zu einer Mitarbeiterin wie Ihnen können wir uns nur beglückwünschen“, so Manuela Mai.