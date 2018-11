Schüleraustausch mit Worthington Neues Land, neue Leute

Crailsheim/Worthington / Chloe Bents

Chloe Bents lebt seit Ende Juli in Crailsheim. Die Austauschschülerin für das Schuljahr 2018/19 aus Crailsheims amerikanischen Partnerstadt Worthington, Minnesota, berichtet von ihren ersten Erlebnissen und Erfahrungen der letzten Monate.

Liebe Crailsheimerinnen und Crailsheimer,

mein Name ist Chloe Bents und ich bin die diesjährige Austauschschülerin aus der Crailsheimer Partnerstadt Worthington, Minnesota (USA). Ich bin 16 Jahre alt und ich bin sehr aufgeregt, hier zu sein. Zurzeit lebe ich mit Lilo und ihrer Mutter in Onolzheim. Lilo war die letzte Austauschschülerin, die nach Amerika ging.

Ich kam am 25. Juli in Crailsheim an und seitdem habe ich ein ziemliches Abenteuer erlebt. Natürlich war es schwer, Abschied von den Menschen zu nehmen, die ich liebe, aber ich glaube, dass dieses wunderschöne Land mit all seinen wunderbaren Menschen sich lohnen wird. Bisher habe ich in den letzten zwei Monaten viele nette Leute getroffen und viele schöne Sehenswürdigkeiten gesehen.

Ich habe mit Lilo, ihrem Vater und ihren zwei kleinen Geschwistern Österreich besucht. Es war so schön dort. Wir waren in einem Hotel in einem kleinen Dorf im Tannheimer Tal. Wir konnten einen der Berge besteigen, um ihn herumfahren und die Sehenswürdigkeiten besichtigen. Am meisten gefiel mir das Schwimmen in einem Bergsee. Das Wasser war so klar und die Alpen haben den See umgeben, so dass ich schweben konnte und auf die Berge schaute. Ich habe diese Reise sehr genossen.

Im September fing das neue Schuljahr an. Ich besuche die Realschule zur Flügelau, wo ich in die zehnte Klasse gehe. Ich genieße die Schule, aber es ist ziemlich anders als auf meiner Schule in Amerika. In Amerika hat man nicht verschiedene Schularten. Es gibt eine High School und am Ende bekommen alle das gleiche Diplom. In Deutschland gehen die Lehrer von Klasse zu Klasse. In Amerika gehen die Schüler von Klassenraum zu Klassenraum. Es ist anders, aber ich genieße es und ich konnte neue Leute kennenlernen und Freunde finden.

Ich hatte mein erstes Volksfest, wo ich an beiden Tagen am Umzug mitmachte. Ich habe es sehr genossen. Es war eine sehr gute, sehr deutsche Erfahrung. Ich habe viel mehr über die deutsche Kultur gelernt und deutsches Essen probiert. Ich genieße wirklich all das frische Brot und ich finde auch Käsespätzle lecker. Ich kaufte mir auch ein Dirndl, das ich jeden Tag trug. Am meisten gefiel mir, neue Sachen auszuprobieren und „Apollo 13“ zu fahren.

Ich hatte auch das Glück, mit meiner Klasse London zu besuchen. Wir waren bei Gastfamilien, so dass ich Englisch sprechen konnte. Meine Gastfamilie war sehr nett und bestand aus den Gasteltern und drei Söhnen. Während ich in London war, sah ich viele schöne Sehenswürdigkeiten wie den Buckingham Palace, die London Bridge, den Tower of London, den Piccadilly Circus, China Town, Märkte mit Verkäufern, die selbstgemachte Waren hatten, Canterbury, das Musical The Lion King, das atemberaubend war. Ich habe London von oben gesehen, als ich auf die Shard ging, Westeuropas höchstes Gebäude. Und ich ging auch auf eine Wanderung entlang der Kreidefelsen im Süden Englands. Mein persönlicher Favorit war, nach Brighton zu fahren. Ich konnte zu einem Strand mit der atemberaubendsten Aussicht gehen. Ich konnte das Meer und die Klippen sehen. Es war so ruhig und schön und ich würde gerne dort leben. Durch die Studienfahrt nach London konnte ich einige meiner Freunde besser kennen lernen und sogar neue Freunde finden. Nach London zu gehen, war eine der besten Wochen, die ich im Ausland verbracht habe.

Ich freue mich darauf, was als nächstes kommt, und bin mehr als dankbar, dass ich nach Crailsheim kommen durfte.

Herzlichst,

eure Chloe Bents

Das könnte dich auch interessieren: