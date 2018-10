Wirtschaft Neues Gewerbegebiet Härtle in Roßfeld ist umstritten

Crailsheim / Christine Hofmann

Es ist Segen und Fluch zugleich, dass Crailsheim eine prosperierende Stadt ist. Allerorten wird gebaut, die Einwohnerzahl steigt und die Unternehmen suchen Arbeitskräfte, wollen expandieren, andere wollen sich ansiedeln. Ein Segen. Der Fluch ist, dass ständig neue Flächen als Bauland ausgewiesen werden müssen, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.

Das äußerten die Crailsheimer Stadträte deutlich in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag, in der der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Härtle ausgewiesen werden sollte. Es schließt im Norden an den bestehenden Gewerbepark Roßfeld in Richtung Tiefenbach an und liegt zum Teil auf Roßfelder, größtenteils aber auf Tiefenbacher Gemarkung.

Was den Räten besonders schwer im Magen liegt, ist die Größe des Gebiets. Es umfasst fast vier Hektar Fläche, die zurzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Längst nicht alle Grundstücksbesitzer wollen ihr Land verkaufen. Etwa ein Drittel der Fläche konnte die Stadt bisher erwerben, teilte Bürgermeister Jörg Steuler mit.

„Wir können die Fläche nur einmal vergeben: für Landwirtschaft oder für Gewerbe. Beides geht nicht“, erinnerte Stadtrat Hermann Wagner (AWV). Der Flächenverbrauch sei der Preis, den eine Wachstumsregion zu zahlen habe.

Wirkliche Alternativen gibt es aber nicht. Der Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sieht an diesem Standort einen Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen vor. Die Autobahn ist weniger als zehn Minuten entfernt, die verkehrliche Erschließung ist leicht möglich, die Topografie ist günstig. Eine ÖPNV-Anbindung ist ebenfalls geplant.

Gute Voraussetzungen also, gäbe es da nicht nachvollziehbare Einwände aus den benachbarten Stadtteilen. „Der Ortschaftsrat Tiefenbach hat sich einstimmig gegen den Bebauungsplan ausgesprochen“, berichtete der stellvertretende Ortsvorsteher Harald Hügelmaier in der Sitzung. Kritikpunkte seien einerseits die geringen Abstände zu landwirtschaftlichen Betrieben und Flächen sowie andererseits die Befürchtung eines steigenden Verkehrsaufkommens.

Ähnliche Kritikpunkte hätte der Roßfelder Ortschaftsrat sicher auch vorgebracht. Er wurde jedoch nicht um Stellungnahme gebeten, sondern hatte die Unterlagen von der Verwaltung lediglich „zur Kenntnisnahme“ bekommen. Ortsvorsteher Hartmut Werny ließ das Gremium daher wissen, der Ortschaftsrat hätte „keine Kenntnis genommen“.

Stadtrat Norbert Berg (AWV) wertete es als „schwerwiegend“, das Votum des Ortschaftsrats zu übergehen. „Es wäre fair und angemessen, die Entscheidung zu vertagen und den Ortschaftsrat anzuhören“, so Berg. Diesem Vorschlag konnte sich Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer anschließen. Sein Vorschlag, die Entscheidung zu vertagen, fand dann auch eine große Mehrheit.

In der Sache diskutiert wurde jedoch weiterhin. So mahnten mehrere Stadträte an, in Bezug auf die Crailsheimer Gewerbegebiete eine Qualitäts-Debatte zu führen.

Qualitäts-Debatte führen

„Wir haben das Gewerbegebiet Roßfeld in den letzten Jahren entwickelt und vermarktet, als wenn Fläche unbegrenzt zur Verfügung steht“, sagte CDU-Stadtrat Uwe Berger. „Wir müssen uns die Frage stellen: Für was braucht man eigentlich Gewerbegebiete? – Sicher nicht für Lagerhallen.“ Ähnlich argumentierten Gernot Mitsch (SPD), Christian Hellenschmidt (Grüne) und Peter Gansky (BLC). Hermann Wagner (AWV) stufte die Qualitäts-Diskussion als „Placebo-Debatte“ ein, „weil auch das neue Gebiet schnell voll sein wird und dann geht wieder die Suche los nach neuer Fläche“.

Christoph Grimmer erinnerte daran, dass er dem Gremium erst vor wenigen Sitzungen einen erweiterten Fragenkatalog für potenzielle Gewerbegrundstückskäufer vorgelegt hatte, um ein Werkzeug für eine solche Qualitätsprüfung zu haben. „Das wurde vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt“, sagte der Oberbürgermeister, „das ist schon ein bisschen schizophren.“