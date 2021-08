Der Mord passiert auf dem Parkfest der Crailsheimer Bürgerwache: Der Schellenbaumträger Tobias Baumann will gerade sein Instrument holen, denn der Auftritt der Bürgerwache beginnt in wenigen Minuten. Baumann betritt den Lagerraum im Spital, in dem die Instrumente aufbewahrt werden, und schaltet das Licht ein. Im Schein der Glühlampen strahlt das perfekt polierte Metall der zwei Meter hohen Standarte, und Baumann betrachtet es voller Bewunderu...