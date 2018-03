Crailsheim Neuer Blitzer im Einsatz

Crailsheim / pm

Mit der neuen Anlage des Herstellers Leivtec aus Wetzlar, die der Gemeindevollzugsdienst jetzt zusätzlich zu der bisherigen Anlage in Betrieb genommen hat, kann die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auch an solchen Standorten gemessen werden, an denen dies mit der bisherigen Anlage nur eingeschränkt möglich war. Insbesondere betrifft dies die Wohngebiete und den Volksfestplatz. Dies seien „beides Standorte, für die die Bevölkerung immer häufiger den Einsatz eines solchen Geräts forderte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Selbstverständlich ist das Gerät auch an allen anderen Standorten und auch bei Dunkelheit einsetzbar.