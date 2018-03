Ehrenamt Neue Angebote brauchen neue Räume

Crailsheim / Christine Hofmann

Viele neue Ideen gibt es beim Kinderschutzbund Crailsheim, einige neue Gesichter in der Vorstandschaft und einen großen Wunsch: Der Verein, der sich für den Schutz von Kindern vor Gewalt, gegen Kinderarmut und für die Umsetzung der Kinderrechte einsetzt, sucht neue Räume in der Stadt.

Das Platzproblem besteht schon seit längerer Zeit. Die Räume in der Spitalseestraße 2 in Crailsheim sind für die Arbeit nur bedingt nutzbar. Hier gibt es einen etwa 20 Quadratmeter großen Raum, in dem der begleitete Umgang stattfindet, Sitzungen, Fortbildungen und Schulungen abgehalten werden. Außerdem gibt es ein kleines Büro und eine Toilette, die schon in die Jahre gekommen ist. „Es fehlt eine Küche, es fehlen Parkplätze und vor allem fehlt ein großer Raum, in dem wir Projekte anbieten können“, sagt die Vorsitzende Waltraud Baumann. „Wenn wir unseren Gästen ein Glas Wasser anbieten wollen, müssen wir es aus dem Wasserhahn in der Toilette holen.“

Für jede Aktivität muss bisher ein externer Raum in Crailsheim gesucht werden, manche Projekte werden auch in privaten Räumen angeboten. Das ist umständlich und verlangt eine gute Planung. „Wir suchen also eine große Wohnung im Erdgeschoss oder ein kleines Haus zur Miete, gern mit Garten. Dann können wir alle Angebote an einem Ort anbieten“, so Baumann.

Siegel „blauer Elefant“

Ihr Wunsch ist außerdem eine Zertifizierung mit dem Siegel „Kinderhaus blauer Elefant“ des Deutschen Kinderschutzbunds. Das bekommen Einrichtungen, die nach einem einheitlichen Konzept arbeiten und alle Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien unter einem Dach vereinen – egal ob Schülerhilfen, Einzel- oder Familienberatungen, Freizeit- und Elterngruppen oder Kleiderkammern.

Ideen für solche Angebote in Crailsheim gibt es schon. Der Verein, der bisher vor allem Familien in Notsituationen unterstützt, Familienpaten vermittelt und begleiteten Umgang organisiert, will sich künftig stärker im Bereich Prävention engagieren – mit Back- und Bastelnachmittagen für Kinder, Besuchen auf dem Reiterhof oder gemeinsamen Festen. Künftig soll es auch Elternkurse geben.

Dazu sollen die Kooperationen mit Vereinen intensiviert werden. Baumann: „Wir können uns gut vorstellen, dass verschiedene Vereine einmal im Jahr eine Aktion für Kinder anbieten.“ Es ist aber auch möglich, eines der Projekte durch Spenden zu unterstützen.

Vor zwei Jahren hat die Vorstandschaft gewechselt. Seither hat Waltraud Baumann den Vorsitz inne, Renate Warth kümmert sich um die Finanzen und Birgit Salve ist Schriftführerin. Im November wurde Irmgard Brenner als zweite Vorsitzende gewählt und im Februar ist Gertrud Häfner als Beisitzerin ins Vorstandteam dazugekommen. „Jetzt sind wir wieder komplett – und eine aktive, schlagkräftige Truppe“, sagt Waltraud Baumann und räumt mit dem Vorurteil auf, der Kinderschutzbund sei der verlängerte Arm des Jugendamtes und stets mit erhobenem Zeigefinger unterwegs.

„Es ist ganz anders: Wir hören zu, erkennen Probleme, helfen und sind präventiv tätig mit niederschwelligen, offenen Angeboten“, ergänzt die neue Stellvertreterin Irmgard Brenner. Auch sie schließt sich dem Appell an: Wer eine Wohnung oder ein Haus vermieten, ein Angebot für Kinder, Jugendliche oder Familien machen oder die Arbeit des Vereins finanziell unterstützen möchte, ist beim Kinderschutzbund Crailsheim richtig – und leistet damit einen Beitrag für eine kinderfreundliche Gesellschaft.