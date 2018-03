Energieversorgung Nahwärme nur für große Wohneinheiten

Crailsheim / Christine Hofmann

Das Ziel ist stets die Entwicklung einer CO2-neutralen oder CO2-reduzierten Energieversorgung“, sagt Jürgen Breit. Der technische Geschäftsführer der Stadtwerke Crailsheim erläuterte am Donnerstag in der Crailsheimer Gemeinderatssitzung, welche der zahlreichen Neubaugebiete mit Nahwärme versorgt werden sollen. „Es gibt nicht für jedes Baugebiet die gleiche Lösung“, so Breit. Stets müsse individuell überlegt werden, was wo Sinn mache.

Übers Stadtgebiet verteilt gibt es Nahwärmenetze in den Hirtenwiesen, im Fliegerhorst, auf dem Kreuzberg, im Heuweg in der Flügelau, in den Kistenwiesen und auf dem Roten Buck. Die Projekte sind unterschiedlich: Die Stadtwerke haben etwa mit der Baugenossenschaft Crailsheim in drei Stadtteilen eine Nahwärmeversorgung aufgebaut, die die umweltfreundliche Kraft-Wärme-Kopplungs-Technik nutzt. In den Hirtenwiesen hat die Stadt Crailsheim privatrechtliche Vereinbarungen mit den Eigentümern geschlossen, die sich damit zur Nahwärmenutzung verpflichten. „Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten“, sagt Jürgen Breit und führt ein Beispiel aus Waiblingen an. Hier wird ein klimaneutrales Baugebiet ausgewiesen.

Wenn in Crailsheim ein neues Baugebiet geplant wird, sind die Stadtwerke zu einem frühen Zeitpunkt involviert. Sie entwickeln Versorgungskonzepte, sprechen mit den Bauherren über das Thema Energieversorgung und nehmen Kontakt mit Gewerbe- und Industriebetrieben auf, um sie bei einer CO2-reduzierten Energieversorgung zu unterstützen. Breit: „Es ist wichtig, Bauherren so früh wie möglich anzusprechen. Wenn der Bauantrag erst einmal gestellt ist, ist es oftmals schon zu spät.“

Bei den aktuell geplanten Baugebieten ist folgendes geplant: In der südlichen Erweiterung der Sauerbrunnensiedlung sowie in den benachbarten Gebieten „Heckenbühl“ und „Hummelsberg“ in Roßfeld sollen die Wohnblocks an Nahwärmenetze angeschlossen werden. Die Einfamilienhäuser sollen einen Gasanschluss bekommen.

In Tiefenbach (Baugebiet „Wolfsacker“) und in Westgartshausen sollen ebenfalls Erdgasleitungen verlegt werden. „Wir werden sämtliche Bewohner anschreiben und anfragen, ob Interesse an einem Gasanschluss besteht“, erläutert Breit.

„Warum verlegt man nicht gleich Nahwärme anstatt Gas nach Westgartshausen und Tiefenbach?“, fragt Stadtrat Peter Gansky (BLC). „Und weshalb bieten Sie Nahwärme nicht in bestehenden Wohngebieten an? In anderen Städten rechnet sich das doch auch?“ Darauf antwortet Jürgen Breit: „Für eine Gasversorgung brauche ich keine Wärmeerzeugung, die die Kosten in die Höhe treibt.“ Die Stadtwerke versuchten, bestehende Netze weiter auszubauen. „Das haben wir auch schon geschafft, aber manchmal hakt es aus unterschiedlichen Gründen.“