Crailsheim Mut in allen seinen Facetten

Mut in allen seinen Facetten

Crailsheim / Julia Vogelmann

Die 100 Karten zur Neuauflage des Crailsheimer Frauenmahls unter dem Motto „Frauen haben Mut…“ am Dienstag waren schnell vergriffen – ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse an einer Veranstaltung ist, bei der Frauen sich austauschen, Impulse geben und gemeinsam essen und trinken.

Nach Vorbild der Tafelreden im Hause Luther wurden die Frauenmahle im Reformationsjahr ins Leben gerufen. Mit Katharina von Bora, an der man nicht vorbeikommt, wenn es um mutige Frauen geht, war auch gleich ein historisches Vorbild gefunden für die Frauen der Gegenwart, die auf der Bühne von ihren Erfahrungen mit Mut und Mutigsein sprachen. Eingeladen waren vier Rednerinnen aus unterschiedlichen Bereichen, und jede von ihnen fand eine eigene Definition von Mut und bewertete das eigene Mutigsein.

Die erste war Polizeihauptkommissarin Heike Schlecht, die fragte: „Sind Frauen mutiger als Männer und sind Frauen anders mutig? Statt von Mut sprach die junge Mutter, deren Beruf immer auch Gefahrensituationen mit sich bringt, von der Überwindung, menschliche Instinkte zu unterdrücken in Situationen, wo sie lieber wegrennen würde. Sie sprach von Vertrauen und Optimismus, aber auch von Ängsten und Zweifeln, in denen sie zwischen „Normalmensch“ und Polizistin unterscheidet, wenn es darum geht, eine Todesnachricht zu überbringen oder wenn ein Amokalarm eingeht. „Ich bin verpflichtet nach vorne zu gehen, auch wenn der menschliche Verstand etwas anderes sagt“, fasste sie zusammen. „Muss ein Polizist mutig sein?“, fragte sie und antwortete selber: „Manchmal. In erster Linie bin ich Freund und Helfer.“

Als Helfer nehmen auch viele Menschen die zweite Rednerin des Abends war. Mit Martina Mittag-Bonsch stand eine Frau am Rednerpult, die als Ärztliche Direktorin des Klinikums Crailsheim immer wieder mutige Entscheidungen treffen muss. Zumindest stellt man sich das so vor, doch die zweifache Mutter definiert Mut ganz anders. „Mutig ist nicht derjenige, der macht, was er kann“, sagte sie mit Blick auf ihren Beruf als Chirurgin und auch auf die Auseinandersetzung mit Leben, Krankheit und Tod.

„Mut ist etwas absolut Subjektives“, führte sie aus und erzählte vom eigenen Mut, sich als junge Mutter in einer Männerdomäne als Chefin zu bewerben und vom Mut, mit ihrem Ehemann den Rollentausch zu probieren. „Gesellschaft belohnt und fördert diesen Mut nicht, sondern bestraft ihn eher“, sagt sie rückblickend. Jetzt, wo die Kinder erwachsen sind, ist es der Alltagsmut, dem sie sich stellt. „Mut in meiner Definition ist das Hinausschieben eigener Grenzen und der Grenzen, die die Gesellschaft vorgibt. Mut ist vorwärtsgerichtet, macht Freude und Mut erzeugt mehr Mut – und Mutigsein hört nie auf.“

Von anderem Mut erzählte Pfarrerin Christina Oelze, die vor zehn Jahren ein behindertes Kind adoptiert hat. Sie erzählte ihre Geschichte von Kinderwunsch und Adoption zwar unter dem Vorzeichen Mut, doch eigentlich erzählte sie eine Mutmachgeschichte. „Es braucht Mut und Ermutigung, sich so zu entscheiden wie wir.“ Die Belohnung für diesen Mut formulierte sie so: „Unsere Tochter hat uns zur Familie gemacht, uns zu Eltern, und sie hat die Herzen im Sturm erobert.“ Wie damals, braucht Christina Oelze auch heute noch Mut, offen zu Entscheidungen zu stehen, die mit ihrer Tochter zusammenhängen, etwa offen auszusprechen, dass sie nicht möchte, dass ihre Tochter ein Inklusionskind wird.

Den Mund aufmachen

Einen anderen Ansatz zum Thema Mut brachte Annette Sawade ein, indem sie die These aufstellte: Wer etwas will, der hat auch die Kraft und Energie es durchzustehen. Mut ist für sie, Nein zu sagen, den Mund aufzumachen, und Chancen, die sich bieten, zu nutzen. Als ehemalige DDR-Bürgerin und Politikerin weiß sie, wovon sie spricht, kennt die Hürden, die Frauen überwinden müssen. Sawade nutzte ihre Impulsrede auch, Frauen Mut zuzusprechen, sich einzubringen und politisch zu engagieren: „Wir haben die Chance, uns zu wehren, wenn uns etwas nicht gefällt und zwar ohne mit dem Leben dafür zu bezahlen. Dafür sollten wir dankbar sein.“

Alle Rednerinnen vollbrachten das Kunststück, aus einem abstrakten Thema keine schwere Kost werden zu lassen und so war noch genügend Platz in den Bäuchen für das hervorragende Vier-Gänge-Menü und jede Menge anregende Unterhaltungen.