Wie kam es zur Entscheidung für die Musdorfer Markttage?

Der Gemeinderat Rot am See hat die Muswiese im Juni nicht einfach per Beschluss abgesagt, sondern die Verwaltung gleichzeitig damit beauftragt, ein Alternativangebot auf die Beine zu stellen – um die Markthändler nicht im Pandemie-Regen ste...