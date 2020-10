von Menschen sind bereits über die vom Hohenloher Tagblatt ins Leben gerufene virtuelle Muswiese auf www.muswiese-einmal-anders.de geschlendert. Natürlich ist die Muswiese im Netz kein vollwertiger Ersatz für den richtigen Jahrmarkt (der am Donnerstag zuende gegangen wäre, hätte es Corona nicht gegeben). Aber sie ermöglicht es doch immerhin, die wichtigen Dinge des alltäglichen Lebens, die man sonst vor Ort in Musdorf ersteht, online zu kaufen. Auch deshalb wurde die virtuelle Muswiese von der Südwest Presse Hohenlohe (SHO) initiiert – sie soll den Händlern in schweren Zeiten eine kleine Unterstützung sein. Und deshalb wird sie einen Tag verlängert, ist also auch noch am Freitag, 16. Oktober, online.