Espen Nowackis Musical „Ab in den Süden“ kommt bald in die Region. Seit drei Jahren ist die Erfolgsproduktion deutschlandweit auf Tournee – und demnächst auch in Crailsheim. Am Donnerstag, 23. Januar, präsentieren sechs Musicalstars ab 19.30 Uhr die 50 größten deutschen Hits aus Rock, Pop und Schlager in einer turbulenten Show.

Laut Veranstalter kann sich das Publikum auf ein Unterhaltungserlebnis mit viel Glamour, Glanz, Humor und einigen Verwechslungen freuen. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen in einem Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten.

50 Hits aus 60 Jahren

Das ist die Geschichte, um die sich rund 50 deutsche Hits aus den vergangenen 60 Jahren ranken. In der Show verbinden sich Klassiker wie „Anita“, „Er gehört zu mir“, „Major Tom“ und viele Songs mehr gekonnt mit einer turbulenten Story. Eine Ton- und Lichtshow setzt das Geschehen auf der Bühne in Szene.

Konzipiert wurde die Komödie von Espen Nowacki, der in Norwegen geboren wurde. Heute produziert der 47-Jährige seine eigenen Konzert- und Kulturveranstaltungen.

Info Karten gibt es im HT-Shop in der Ludwigstraße, Telefon 0 79 51 / 40 90. HT-Leser erhalten gegen Vorlage ihrer Abocard eine Ermäßigung.