War’s ein Tsunami? Irgendetwas hat die Rippe in Hartmut Heilmanns Hand „gehörig durcheinandergewirbelt“, wie er anhand der Bruchstücke erläutert: „Das braucht schon eine gewisse Gewalt“. Was also kam über das in einer Stillwasserzeit im flachen Meer zum Fossil gewordene Tier? Heilmann ...