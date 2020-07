Eigentlich hätte das 20. Jubiläum des Hohenloher Reitevents beim RFV Rot am See ein besonderes Reitturnier werden sollen. Fünf Tage Pferdesport am Stück, pa­rallele Dressur- und Springprüfungen auf mehreren Reitplätzen waren geplant. Ein Schauabend des Pferdesports sollte am Samstag stattfinden, es wäre ein Fest für Pferdefreunde und Sportbegeisterte geworden. Das Programm hätte die bisherigen Jahre nochmals übertreffen sollen.

Nachdem wegen der Corona-­Pandemie lange Zeit Ungewissheit geherrscht hatte, ob und unter welchen Bedingungen Reitturniere stattfinden dürfen, erprobte der RFV Rot am See direkt Mitte Juni mit einem Pony-Dressurturnier die neuen Regelungen. Trotz erhöhtem Aufwand für alle Erfordernisse des Hygiene-Konzepts sahen die Organisatoren beim RFV Rot am See die Veranstaltung als Erfolg. Turnierchef Dr. Volker Hollenbach freute sich: „Wir können endlich wieder Reitturniere abhalten und den Sportlern die Möglichkeit geben, sich in direkter Konkurrenz weiter zu entwickeln. Dafür nehmen wir auch gerne zusätzliche Regeln und Aufwand in Kauf."

Die 20. Version des Hohenloher Reitevents wird nun entzerrt. Dressur und Springen finden an zwei unterschiedlichen Wochenenden statt. Abendveranstaltungen gibt es in diesem Jahr keine, und die Gastronomie beschränkt sich auf einen kleinen Kiosk. Dafür können die Dressurwettbewerbe in ansprechendem Rahmen auf dem großen Turnierplatz stattfinden. Um über das Besucherlimit von 100 Zuschauern hinaus die Wettbewerbe auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen, gibt es in diesem Jahr einen Livestream des Spezialisten Airtango aus Crailsheim.

„Wir sehen die Krise hier als Herausforderung, probieren neue Konzepte aus. Mit dem Livestream können wir auch jetzt viele Pferdefreunde erreichen, die sonst nicht zu uns nach Rot am See kommen könnten. Da sich natürlich auch viele Sponsoren in einer wirtschaftlich angespannten Lage befinden, haben wir den Modus deutlich abgeändert. Preisgelder werden stark reduziert ausgezahlt, Startgelder leicht erhöht. Die Startmeldungen in unserer Meldestelle sind mittlerweile auch online buchbar, Siegerehrungen finden kontaktlos statt. So schaffen wir es, den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden. Der Umsatz aus dem gastronomischen Bereich fehlt uns zwar, aber wir sind froh, den Sport so im Krisenmodus überleben lassen zu können. Trotzdem freuen wir natürlich, auch irgendwann wieder Turniere mit mehr Leichtigkeit und Lebensfreude abhalten zu können", erläutert Hollenbach die Umsetzung des größten Reitturniers der Region.

Neue Konzepte testen

„Wir testen jetzt natürlich ausgiebig neue Konzepte. Die Online-­Meldestelle zur Erleichterung der Büroarbeit werden wir sicher fortführen. Und wenn es gut ankommt, machen wir ja vielleicht auch den Livestream weiter oder bleiben bei einem Reitturnier über zwei Wochenenden verteilt“, gibt sich der Reitvereinsvorsitzende Dr. Volker Hollenbach auch im 20. Jahr des Hohenloher Reitevent stets optimistisch und kreativ.