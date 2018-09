Schrozberg Mordsgaudi für Familien

Schrozberg / Oliver Färber

Die Firma Ströbel Bau lädt zum Aktionstag Geschäftspartner und Mitarbeiter. Bei Spielbachs erstem Hindernislauf am Samstag haben Klein und Groß ihren Spaß.

Der Mann am Schlauch hat am Samstag einen der besten Jobs in Spielbach, um den ihn sicher so mancher andere Zuschauer beneidet. „Auf Stefan, gib alles“, ruft er und grinst breit. Den Wasserstrahl richtet er dabei auf einen keuchend atmenden Mittdreißiger, der gerade am Boden mitten durch ein Matschbecken kriecht. Spielbachs erster Hindernislauf ist wirklich nichts für Weicheier oder Modepüppchen. Trotzdem sind der Einladung der Firma Ströbel Bau rund 200 Teilnehmer gefolgt.

Die Idee des Betriebs, einen Familientag für Mitarbeiter und Geschäftspartner anzubieten, geht voll auf. Neben den Teilnehmern sind noch 250 Zuschauer gekommen. Vor allem auch die Kleinen haben ihren Spaß mit Mama und Papa, wenn sie auf dem Parcours herumtoben, klettern – oder sich eben auch absichtlich im Matschbad schmutzig machen dürfen.

Drüben an Start und Ziel, da geht es sauber zu. Wer sich nur dort bei Speis und Trank mit Live-Blasmusik aufhält, wundert sich, warum die Läufer, die immer wieder auf ihren Runden vorbeikommen, so verschmutzt sind. Juniorchef Timo Ströbel sorgt am Mikrofon für gute Laune und spornt die Teilnehmer an. „Herzlich willkommen im Ziel“, ruft er einer jungen Frau zu, die völlig verdreckt, aber mit sonnigem Lächeln überaus froh ihre Medaille bekommt. „Sieger gibt es heute nicht“, verrät Ströbel. Absichtlich gehe es nicht um Leistung, sondern ums Dabeisein. Jeder bekomme eine Medaille – und Kinder behielten hoffentlich die spaßigen Erlebnisse mit ihren Eltern in Erinnerung.

„Die Idee ist gut angekommen“, freut sich Ströbel über den großen Zuspruch bei der ersten Veranstaltung. Eine zweite könnte er sich gut vorstellen. „Mir so etwas auszudenken, das ist mein Hobby“, fügt er hinzu. Bloß gleich im nächsten Jahr wird es keinen zweiten Spielbacher Hindernislauf geben. „Es ist sehr aufwändig“, bittet der Unternehmer um Verständnis.

So mancher Teilnehmer ist vielleicht auch ganz froh darüber, braucht vielleicht eh mehr als ein Jahr, bis seine Batterien wieder aufgeladen sind. Ein völlig in Matsch gehüllter Mann kommt nur in T-Shirt und Hose ins Ziel. „Die Schuhe und Strümpfe habe ich unterwegs verloren. Ich bin froh, dass ich noch die Hose anhabe“, sagt er und lacht.