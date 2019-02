Kirche Mit Thermoskannen zum Landesmissionsfest

Beim Landesmissionsfest 2014 in Blaufelden war die Aussendung der Missionare während des Sonntagsgottesdiensts einer der Höhepunkte der Veranstaltung. Was die Besucher 2020 in Crailsheim alles erwartet, wird derzeit noch geplant. © Foto: Ute Schäfer

Crailsheim / Ute Schäfer

Jetzt ist es amtlich: Crailsheim bekommt das Landesmissionsfest. Im Kirchenbezirk gibt es bereits eine Steuerungsgruppe, die sich kümmert. Mit dabei ist Pfarrerin Elke Maier aus Onolzheim, die die Bezirksbeauftragte für das Gustav-Adolf-Werk ist. Für die Stadt Crailsheim ist Stadtarchivar Folker Förtsch an Bord, dazu das Ehepaar Hein aus der Christuskirche, das das Catering koordinieren soll.

Der Termin steht fest, teilte Dekanin Friederike Wagner bei der Bezirkssynode des Crailsheimer Kirchenbezirks am vergangenen Samstag mit. Es ist das Wochenende vom 27. Juni 2020. „Das ist der Tag vor dem Fest der Religionen. Das hat für uns den Vorteil, dass wir viel von der Infrastruktur miteinander nutzen können. Die Bühnen zum Beispiel.“ Ein Landesmissionsfest geht traditionell von Samstag bis Sonntagmittag nach dem Gottesdienst. Das Fest der Religionen könne dann nahtlos anschließen.

Einen Arbeitstitel hat das Crailsheimer Fest auch schon – er lautet „Dialog der Religionen“, so Wagner weiter. „Inhaltlich wollen wir das an den Stelen des Reformationswegs festmachen.“ Vier Stelen passen hier ganz besonders gut zum Thema: Es sind die Stelen „Bekenntnis“ an der Johanneskirche, „Judentum“ an der Synagoge, „Toleranz“ an der Bonifatiuskirche und „Migration“ am ZOB.

Wie das Fest ausgestaltet werden kann, ist noch nicht ganz klar. Ideen gebe es schon viele, so Dekanin Wagner. Eine Verpflegungsstelle zum Beispiel, die die bunte Vielfalt Crailsheims zeigt. „Eritreische Christen, Siebenbürger Sachsen oder wer auch immer könnte hier etwas machen.“ Die Stadt könnte für auswärtige Gäste Führungen auf dem Reformationsweg anbieten, die Ausstellung „Weltethos“ von Hans Küng im Forum der Arkaden ist angedacht. „Wir würden uns freuen, wenn jede Gemeinde irgendwie dabei wäre und zum Beispiel Missionsprojekte oder Patenkinder vorstellt.“ Dazu ist auf einem „Forum“ in der Stadt Platz, auf dem sich die Projekte mit Crailsheimer Bezug wie Anamed oder der Arbeitskreis Tansania vorstellen, aber auch die großen Missionsgesellschaften und Organisationen. Und wer auch immer auf der Bühne auftreten will, ist herzlich eingeladen. Wagner denkt hier an die Big Band des Albert-Schweitzer-Gymnasiums, an Chöre und Musikgruppen der Region.

„Wir hoffen auf ein buntes Programm“, so Wagner. Ein Programmpunkt steht schon fest: Der Bezirksposaunenchor wird am Samstag auf der Bühne auf dem Marktplatz spielen. „Am Sonntag können die Bläser leider nicht dabei sein, denn da ist das große Posaunenchortreffen in Ulm.“

Konficamp macht Ausflug

Das ist übrigens nicht die einzige terminliche Kollision rund um das Landesmissionsfest. Denn am selben Wochenende ist Konficamp – auch ein Termin, der feststeht und der nicht so einfach geändert werden kann. Wagner: „Stand der Überlegungen ist, dass es beim Landesmissionsfest einen Jugendgottesdienst mit Band und Prediger gibt, dass das Konficamp einen Ausflug in die Stadt macht und die Jugendlichen davor oder danach Zeit haben, sich umzusehen.“

Am Sonntag jedenfalls werde es einen zentralen Gottesdienst in der Johanneskirche geben. „Im Anschluss soll es in der Johanneskirche einen Stehkaffee geben. Da brauchen wir noch Hilfen. Wenn es also einzelne Gemeinden gibt, die sagen, wir bringen zehn Thermoskannen und Becher, dann freuen wir uns darüber.“