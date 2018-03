Schrozberg / POL

Ein 35-jähriger Autofahrer hatte am frühen Samstagmorgen eine Begegnung mit einem Pferd.

Ein 35-Jähriger hat am frühen Samstag, gegen 3.30 Uhr, die L 1022 in Richtung Wolfskreut befahren. Dabei kollidierte er mit einem frei laufenden Pferd, das aus seiner Koppel ausgebrochen war. Das Pferd wurde dabei leicht verletzt und konnte nach einer kurzen Flucht durch seinen Besitzer wieder eingefangen werden, berichtet die Polizei. Der Schaden am Auto des 35-Jährigen beträgt 2000 Euro.