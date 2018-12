Berufsausbildung Mit neuem BMW gerüstet für High-Tec-Probleme

Crailsheim / swp

Das Autohaus Mulfinger hat einen BMW 118d Urban im Wert von circa 37 000 Euro an die Kfz-Abteilung der Gewerblichen Schule Crailsheim übergeben. Das Hightech-Fahrzeug dient der praktischen und theoretischen Ausbildung der Kfz-Berufsschüler.

Schulleiter Andreas Petrou begrüßte dieser Tage nicht nur Kfz-Innungsobermeister Rainer Biedermann und Kreiskämmerer Werner Schmidt, sondern auch Geschäftsführer Walter Mulfinger mit Verkaufsleiter Andreas Hofmann und Serviceleiter Marcello Battista vom Autohaus Mulfinger. Er dankte für das vorzeitige Weihnachtsgeschenk und lobte zugleich die gute Kooperation der lokalen Automobilhäuser mit der GSC. Der Schulleiter betonte, dass die Schule sehr bemüht sei, mit den neuesten Modellen im Werkstattunterricht am Puls der Zeit zu sein, auch wenn sich die Technik rasant verändert.

Die neueste Errungenschaft verfügt unter anderem über eine Reifendruckanzeige, was der bisherigen Fahrzeugflotte der GSC noch fehlte. Weitere Besonderheiten des Modells sind ein Acht-Gang-Automatikgetriebe, eine geschwindigkeitsabhängige Lenkung, ein Parkassistent, ein automatisches Lichtsystem sowie eine Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion. Die Lehrkräfte der Kfz-Abteilung freuen sich, die neuesten Technologien noch besser in den Unterricht integrieren zu können.

Auch Kfz-Innungsobermeister Rainer Biedermann betonte, man sei darauf angewiesen, dass Firmen neueste Technologien zur Verfügung stellen, um den Anforderungen im Kfz-Sektor gerecht zu werden. Zudem diene ein derart innovatives Fahrzeug als Motivation für die autobegeisterten Schüler.

Der Landkreis sei als Träger verantwortlich, der Schule eine gute Infrastruktur zu bieten, so Kämmerer Schmidt. Durch das Geschenk werde das Budget der Schule entlastet. Laut Schmidt mache es keinen Sinn, an alten Maschinen in der Schule zu arbeiten. Die Ausbildung laufe fehl, wenn Schüler erst in den Betrieben die neueste Kfz-Technik kennenlernen. Am Ende der Übergabe begutachteten die Schüler mit ihren Lehrkräften hoch interessiert das neue Fahrzeug.