Mit Leidenschaft dabei

Die Geis-Gruppe mit Sitz in Satteldorf startet mit zwölf neuen Auszubildenden in die interessante Welt der Spedition und Logistik. Mit mehr als 6200 Mitarbeitern an 140 eigenen Netzwerk- und Logistikstandorten in aller Welt, setzt sie als „Fullservice-Dienstleister“ logistische Maßstäbe.

Am Standort Satteldorf sind derzeit mehr als 160 Mitarbeiter beschäftigt, das Team vergrößerte sich Anfang September um zwölf neue Auszubildende in den Bereichen Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen, Fachkraft für Lagerlogistik und bei den Berufskraftfahrern. Frei nach deren Motto: „Wir bilden für unsere erfolgreiche Zukunft das beste Personal aus“, freuen sich die geschäftsführenden Gesellschafter Hans-Georg Geis und Wolfgang Geis über jeden Einzelnen, der nach der Ausbildung in ihrem Betrieb bleibt.

Über das Unternehmen

Die Geis-Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das standardisierte und kundenspezifische Transportlösungen sowie die ganze Bandbreite logistischer Dienstleistungen bietet.

„Geis hat starke Wurzeln, ist kontinuierlich auf Wachstumskurs und verknüpft erfolgreich, was zusammengehört: Tradition und Moderne“, heißt es auf der Internetseite.

Individueller Einsatz

Dank zahlreicher eigener Standorte in Europa sowie leistungsstarker Partner verfügt das Unternehmen über ein internationales Netzwerk. Mit individuellem Einsatz erfüllen die Experten tagtäglich die spezifischen Bedürfnisse der Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Bei zuverlässig hohem Qualitätsniveau entwickelt Geis innovative Transport- und Logistiklösungen – effizient und nachhaltig zugleich.

„Wir legen Wert darauf, Werte wie Tatkraft und Weitblick mit geballter Logistikkompetenz zu vereinen. Wir sind aus Tradition modern“, sagen die Geschäftsführer Hans-Georg und Wolfgang Geis.