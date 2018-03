Mit gesunden Füßen geht es sich leichter

as

Dass „Kinder mit gesunden Füßen aufwachsen“, das hat sich Sonja Bühler, Inhaberin von Fuß-Freund Bühler, zur Aufgabe gemacht. Seit 2008 betreibt sie das Kinderschuhgeschäft in der Jagststraße 9 in Crailsheim. Im April besteht der Laden seit zehn Jahren. Daher gibt es Grund zum Feiern. Zum zehnjährigen Bestehen gibt es im Zeitraum von Dienstag, 3., bis Samstag, 7. April, alle Kinderschuhe zehn Prozent günstiger. Ein weiteres Highlight: Mit jedem gekauften Schuhpaar erhalten die Kinder eine kleine Überraschung. Markenschuhe von Primigi, Ricosta, Robeez, Kickers, Superfit und Richter stehen für die Kinder bereit. „Als Mutter weiß ich, wie wichtig gutes Schuhwerk für die Entwicklung von Kindern ist. Ich verkaufe keinen Schuh, ohne zuvor den Kinderfuß ausgemessen zu haben“, sagt Bühler. Auch seien alle Schuhmodelle schad­stoffgeprüft. Hohe und belastbare Materialien sorgen zudem für eine lange Lebensdauer. „Denn oft sind Kinderschuhe einer starken Beanspruchung ausgesetzt“, erzählt Sonja Bühler. Eine vierteljährliche Überprüfung und Ausmessung der Kinderfüße sei daher besonders wichtig. Durch das schnelle Wachstum können sich die kleinen Füße rasch verändern. Vor allem bei Haltungsbeschwerden oder Fußfehlstellungen ist der regelmäßige Besuch im Fachgeschäft wichtig, meint die Schuhexpertin. „Damit sich die Kinder gut bewegen können und trotzdem guten Halt haben, müssen die Schuhe zur Fußform passen“, ergänzt die Inhaberin. Neben dem Standort in Crailsheim gibt es in Michelfeld eine weitere Fuß-Freund-Filiale. Orthopädische Maßschuhe für Beruf und Freizeit werden dort in Handarbeit gefertigt. Ausführliche Informationen gibt es unter www.fussfreund.de.