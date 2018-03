Geschichte Mit den „68-ern“ wird ein Mythos 50

Infokasten über die langen 60er Jahre

1958 „Bill Haley and his Comets“ auf dem Killesberg (59 zerstörte Stühle)’

1958 Abschaffung des Letztentscheidungsrechtes von Ehemännern: Ehefrauen dürfen ein von ihnen in die Ehe eingebrachtes Vermögen selbst verwalten. Ehemänner verlieren das Recht, ein Dienstverhältnis ihrer Frau fristlos zu kündigen

1959 Mary Quant entwirft Miniröcke und -kleider

1960 Verdoppelung der Zahl der Studenten in der BRD bis 1970

1961 1.Ostermarsch in Baden-Württemberg gegen eine nukleare Bewaffnung der BRD und das Wettrüsten

1961 Antibabypille

1963 J. F. Kennedy in Westberlin

1963 Bundesurlaubsgesetz: Garantie eines Jahresurlaubes von mindestens 3 Wochen

1963 F.J. Strauß tritt wegen der „Spiegelaffäre“ zurück’

1964 Gründung der NPD

1965 Gründung des Stuttgarter „Club Voltaire“ im Leonardsviertel

1966 Beginn der Proteste gegen den Vietnamkrieg

1966 1. Große Koalition (90 % der Abgeordneten)

1966 Gründung des „Außerparlamentarischen Opposition“ APO

1966 Gründung des „Club Alpha 60“ in SHA

1967 Benno Ohnesorg wird in Westberlin von dem Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen

1967 die Bewohner der „Kommune I“ posieren nackt an eine Wand gelehnt auf einem Foto

1968 Vietnamdemonstration mit bis zu 1000 Teilnehmern in SHA

1968 Beschluss der Notstandsgesetze

1968 Studentenführer Rudi Dutschke wird von Josef Bachmann in den Kopf geschossen

1968 Osterunruhen mit Straßenschlachten in den großen Universitätsstädten der BRD mit 400 Verletzten und 2 Toten

1968/69 „Heidelberger Winter“: Studenten behindern mit einer von der Polizei mit Schlagstöcken aufgelösten Sitzblockade die Auslieferung der Rhein-Neckar-Zeitung

1969 Jimi Hendrix tritt in Stuttgart auf

1969 Liberalisierung des §175 „Widernatürliche Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts“ über 21

1970 Eigene Clubzeitschrift „Alphapress“ (2011 eingestellt) gegen die Berichterstattung des „Haller Tagblatt“

1970 die Landesregierung verbietet den baden-württembergischen SDS

1970 „Woodstock am Bodensee“: mehrtägiges Open-Air-Rockkonzert in Konstanz mit 7000 Besuchern und Dauerregen

1970 Beginn von Jugendzentrumsinitiativen

1972 Willi Hoss wird mit einer eigenen Liste in den Betriebsrat von Daimler gewählt

1972 Kultusminister Wilhelm Hahn lässt mit 1100 Polizisten die Heidelberger Universität absperren, um eine Veranstaltung mit dem Psychologieprofessor Peter Brückner zu verhindern

1973 Ölkrise, Sonntagsfahrverbote, Beginn einer lang anhaltenden Wirtschaftskrise