Am Anfang eine gute Nachricht: Der Schausteller, der bei der Messerattacke im Horaffenland in Crailsheim am späten Abend des 16. September durch mehrere Stiche in den Rücken schwer verletzt wurde und im Klinikum Crailsheim notoperiert werden musste, befindet sich nicht mehr im Krankenhaus. Er wu...