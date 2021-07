Am Dienstagnachmittag kam die finale Zusage, dass die Merlins erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb dabei sind. „Man kennt ja diese Fangesänge, wo es in einer Zeile heißt: Irgendwann einmal, spielt auch Crailsheim international. Die wenigsten haben wohl wirklich daran geglaubt, dass es tatsächlich Realität werden könnte“, freut sich Ingo Enskat. „Unglaublich dieser Schritt für den Verein. Das ist ein ec...