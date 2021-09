Schön war es sicherlich nicht immer, in der Landwirtschaft aufzuwachsen. Das erzählen so viele, die Steine geklaubt oder Unkraut gejätet haben, während die anderen aus der Klasse längst im Freibad waren. Auch Inge Rümmele, eine geborene Markert aus Rot am See, ist in Land- und Gastwirtschaft h...