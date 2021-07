In der Gemeinderatssitzung am Montag war es lediglich eine Bekanntgabe am Ende in wenigen Sätzen, aber eigentlich ist es ein großes Thema: In Fichtenau hat es in den vergangenen sechs Wochen vermutlich mehrere Wolfsichtungen gegeben, berichtete Bürgermeisterin Anja Schmidt-Wagemann. Das Tier soll gleich von mehreren Wildkameras fotografiert worden sein.

Nachfrage bei dem Mann, dem die Kameras gehören: Henry Fuchs, 71, Jäger aus Unterdeufstet...