Bildung Mehr Gemeinsamkeit und Nähe unter einem Dach

Crailsheim / Christine Hofmann

Mit einem Anbau an die Astrid-Lindgren-Schule will die Konrad-Biesalski-Schule die Kooperation intensivieren.

Inklusion wird seit einigen Jahren erfolgreich an verschiedenen Schulen praktiziert. Jetzt soll in Crailsheim erstmals – und bislang einzigartig in Baden-Württemberg – der Inklusionsgedanke weitergeführt werden: Die Konrad-Biesalski-Schule (KBS) in Wört, ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, will einen Anbau an die Astrid-Lindgren-Grundschule bauen.

So können unter einem Dach – in einzelnen Schulstunden und vor allem außerhalb des Unterrichts – inklusive Begegnungen von Schülern mit und ohne Behinderung stattfinden. Thomas Buchholz, Direktor der KBS und Geschäftsführer der Reha Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe, hat das Projekt vergangene Woche im Crailsheimer Gemeinderat vorgestellt.

Die Konrad-Biesalski-Schule unterhält für ihre Schüler mit körperlichen Behinderungen aus Crailsheim und den Nachbargemeinden seit sechs Jahren eine Kooperation in Form von Außenklassen mit der Astrid-Lindgren-Schule (ALS) auf dem Kreuzberg. „Viele unserer sonderpädagogischen Fachkräfte unterrichten an Schulen in der Region“, berichtet Thomas Buchholz. „Kinder mit und ohne Behinderung werden teilweise zusammen unterrichtet. Davon profitieren alle.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass die Kinder aus Crailsheim und dem nördlichen Altkreis wohnortnah beschult werden könnten, und nicht den weiten Schulweg nach Wört auf sich nehmen müssten.

Da es nicht genügend Platz im Schulhaus der Astrid-Lindgren-Schule gibt, die in manchen Jahrgängen zwei-, und in manchen dreizügig betrieben wird, keine Mensa und keine Sporthalle hat, kann dort derzeit nur eine KBS-Klasse unterkommen. Für die übrigen Außenklassen der Förderschule wurden Container auf dem Schulgelände aufgestellt. „Das war eine schnelle Lösung, die auch funktioniert hat. Jetzt wird es jedoch Zeit für feste Räume“, sagte Buchholz. Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern beider Schulen sei enger geworden und der Weg über den Schulhof ein Stolperstein. Buchholz: „Unser Wunsch ist ein Anbau an die Astrid-Lindgren-Schule, um noch enger zusammenzuwachsen.“ Fünf KBS-Klassen sollen in dem Anbau Platz finden.

Der Anbau bringt – über den Kooperationsgedanken hinaus – auch für die Astrid-Lindgren-Schule weitere Vorteile: Es wird im Anbau einen Aufzug geben, der somit gleichzeitig das bestehende Schulgebäude barrierefrei macht. Eine Mensa für die Schüler beider Schulen soll Bindeglied sein zwischen ALS und KBS.

Die Gemeinderäte werteten den geplanten Schulanbau durchweg positiv. „Der Anbau bedeutet einen Mehrwert für die Schullandschaft, sowohl räumlich als auch pädagogisch“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gernot Mitsch. Er sprach von einer Win-win-Situation. Auch die CDU- und die Grünen-Fraktion sagten ihre Unterstützung zu. Charlotte Rehbach (Grüne): „Wir stehen voll dahinter.“

Die AWV signalisierte ebenfalls ihre Unterstützung. „Das Konzept ist stimmig“, so Hermann Wagner. „Die einzige Frage ist: Wie sieht’s mit der Finanzierung aus?“ Von den Gesamtkosten in Höhe von 3,1 Millionen Euro trägt die Reha Südwest rund 2,3 Millionen Euro. Die Stadt Crailsheim ist mit 785 000 Euro beteiligt. Stadtkämmerer Jürgen Eisele erklärte, dass die Kosten in den Haushaltsplan aufgenommen würden. Möglicherweise gebe es einen Zuschuss aus der Schulbauförderung.

Nur einer äußert Bedenken

Einzig Peter Gansky (BLC) war zunächst skeptisch. Er äußerte Bedenken, dass die KBS der Fröbelschule in Ellrichshausen das Wasser abgraben könnte. Außerdem befürchtete er, dass die Schul­erweiterung die Notwendigkeit eines Turnhallenbaus forcieren könnte. Die Bedenken konnte Thomas Buchholz ausräumen. Während die Fröbelschule Kinder mit geistiger Behinderung beschule, sei die Konrad-Biesalski-Schule für Kinder mit körperlicher Behinderung zuständig. Um die körperlich-motorische Entwicklung der KBS-Schüler zu fördern, gebe es im Anbau einen Bewegungsraum. „Das ist ganz sicher keine Turnhalle.“

Die Gemeinderäte unterstützten das Projekt auf ganzer Linie. Die Grundsatzentscheidung wurde einstimmig getroffen.