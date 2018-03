Gesundheit Mehr Ärzte als Angestellte aufs Land

Feuchtwangen/Schnelldorf / fa

In keinem Planungsraum in Bayern ist der Hausärztemangel so akut wie in Feuchtwangen: Mit einem Versorgungsgrad von 57,8 Prozent ist man Schlusslicht im ganzen Bundesland. Der Versorgungsgrad wird auf der Grundlage errechnet, dass ein Hausarzt für 1671 Einwohner zur Verfügung stehen soll. Bei 23 500 Einwohnern sollte es eigentlich 14 Allgemeinärzte in den Gemeinden Feuchtwangen, Schnelldorf, Aurach, Dentlein, Burk und Wieseth geben – es sind aber nur acht. Hinzu komme, dass deren Durchschnittsalter bei 62,1 Jahren liegt.

Dem möchte die Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) mit einem Pilotprojekt entgegenwirken, wie der „Fränkische Anzeiger“ meldete. Sie möchte auf eigene Kosten eine Hausarztpraxis einrichten, bei der sich Ärzte bewerben und als Angestellte praktizieren. Ziel ist es, dass die Ärzte die Praxis nach zwei Jahren selbstständig übernehmen.

Die KVB stellt Personal ein

Ein Problem sei für junge Ärzte, dass sie das Risiko scheuten, sich als Selbstständige niederzulassen. Doch nicht nur dabei hilft das Projekt: Die KVB stellt auch Personal ein, das sich um Logistik und Bürokratie kümmert. Diese Mitarbeiter könnten später von den Ärzten übernommen werden. Die KVB rechnet für die komplette Ausstattung der Praxis mit­

100 000 bis 150 000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für Kauf oder Miete der Immobilie und eventuelle Umbauten. Wo in der Region die Praxis eröffnet werden soll, ist noch offen.