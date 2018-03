Crailsheim Maschinenring will am Puls der Zeit sein

Maschinenring will am Puls der Zeit sein

Crailsheim / pm

In Jagstheim hat der Maschinenring Crailsheim auf ein denkwürdiges Jahr 2017 zurückgeblickt: große Jubiläumsfeier zum 40. im Hangar, Geschäftsführerwechsel von Gerhard Rück zu Alexander Hemming, Grünlandtag in Reishof. „In gewohnter Weise zuverlässig und erfolgreich“ sei derweil das Tagesgeschäft gelaufen, schreibt der Maschinenring (MR) in einer Pressemitteilung. Und die Zahl der Mitglieder sei wieder gewachsen..

Die Vorstandsvorsitzende Charlotte Landes zitierte auf der Versammlung den Leitgedanken Charles Darwins, wonach derjenige die besten Überlebenschancen habe, der sich an geänderte Rahmenbedingungen anpasse. Genau das stehe stets im Fokus des MR. Am Puls der Zeit zu sein bedeute: Es werde stetig im Blick behalten, welchen aktuellen Verordnungen die Mitgliedsbetriebe gerecht werden müssten und welche Technik dabei sinnvoll und gefragt sei. Kosten, Nutzen und Risiken müssten abgewogen und Entscheidungen getroffen werden – immer im Dialog mit den Mitgliedsbetrieben.

Thomas Braun vom Maschinenring Hall referierte derweil über die Mietmaschinen-App. Buchung und Abrechnung gemieteter Maschinen könnten nun bequem per Smartphone oder PC erfolgen.

Technik allein ist freilich nicht alles, heißt es in der Mitteilung: „Die Tätigkeitsfelder des Maschinenrings sind zum größten Teil sehr mitarbeiterintensiv. Daher steht und fällt der Erfolg mit einem zuverlässigen, begeisterten Mitarbeiterstamm.“ 20 neue Mitarbeiter wurden 2017 gewonnen.

Und dann wurden noch Jubilare geehrt: Vorstandsmitglied Jörg Stegmeier setzt sich seit 20 Jahren für den Maschinenring ein, seit fünf Jahren engagieren sich Martin Dietz und Christian Stegmeier als Beiräte. Lena Franz, Karin Wesenbeck, Irmgard Gehring, Reinhold Dorsch und Bernhard Lilienthal halten dem MR ebenfalls seit fünf Jahren die Treue.