Tradition Martinimarkt wird internationaler

Crailsheim / Birgit Trinkle

Ich weiß nicht, ob’s uns Marktleute in zehn Jahren noch gibt“, sagt Roswitha Schultes aus Matzenbach. Sie kennt den Martinimarkt in Crailsheim seit 20 Jahren; drei Generationen der Familie, mindestens, haben vor allem Strumpfwaren verkauft und konnten davon leben. Heute kommt ihr Mann manchmal mit neun Euro von einem Markttag heim. „Dann sprech ich ihn nicht an; natürlich ist man da frustriert.“ Sie selbst arbeitet im Drei-Schicht-System in Feuchtwangen.

Der Martinstag war von alters her Zahltag. Der Zehnte und die Zinsen waren fällig, es wurde geschlachtet, und Knechte und Mägde erhielten ein Handgeld; bei einem Stellungswechsel wurden sie ausbezahlt. Ebenso wie zur Lichtmess im Februar konnten Lohnempfänger also Geld ausgeben – an monatliche Zahlungen war noch nicht zu denken –, und machten davon reichlich Gebrauch. Was lag da näher, als einen Markt zu organisieren: Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Außerdem stand ja tatsächlich der Winter an. Die gesamte Bevölkerung deckte sich mit warmer Wäsche, Schuhen und Werkzeug ein, mit Geschirr und Küchengerät, Heil- und Putzmitteln – was immer eben nicht selbst hergestellt werden konnte. Kein Wunder, dass der Martinimarkt, der zweite von drei Krämermärkten in Crailsheim, als einer der ältesten der Stadt gilt.

Was diesen Markt früher groß gemacht hat, ist heute ein Problem: Die Zeiten, in denen nur der Krämermarkt Schuhe und Socken und Salben und Süßkram lieferte, liegen lange zurück. Roswitha Schultes kann gut verstehen, dass keines ihrer drei Kinder das Familienunternehmen weiterführen will: „Die kaufen ja selbst vieles im Internet.“

Marktatmosphäre

Für die Krämermärkte spricht die Musik hier, ein kleines Karussell dort. Gebrannte Mandeln oder auch Blooz und Glühwein wie in Crailsheims „Guter Stube“ lassen sich vor keinem PC finden. Noch immer gibt es zudem einen beachtlichen Kundenkreis, der kauft, was immer gekauft wurde, der gar nicht wüsste, wo es diese Nachtwäsche oder jene Mütze sonst gäbe. Knusprige Kartoffeln anzubieten, ist nichts Neues – sie aber als vegan, gluten- und lactosefrei anzupreisen, hat was. Auch die Kräuterfrau macht ein gutes Geschäft mit Gesundheitstees, Duftsäckchen, Gewürzen und Suppen ohne Geschmacksverstärker. Bei ihr gibt’s die großen Himbeerbonbons, die garantiert einen wunden Gaumen machen, aber einfach lecker sind.

Heuer zeigte sich zudem eine neue Entwicklung: Man muss sich nicht in der halben Welt umschauen, ein Teil dieser Welt kann auch auf die Lange Straße in Crailsheim kommen. Da ist etwa Harnek Singh, Jahrgang 1967, erfahrener Textilhändler aus Indien, jetzt in Heilbronn daheim. Seine Waren bezieht er aus Indien, aber auch aus anderen Ländern: Wissen oder ahnen, was ankommt, das sei das Geheimnis. Er ist gerne auf Crailsheimer Märkten, da ist es leicht, abends heimzufahren. Auch über ausbleibende Kundschaft klagt er nicht. Das Shirt mit dem plüsch- und strassumkränzten „Coco“ auf der Brust würde Madame Chanel vermutlich Krämpfe bescheren, aber die junge Kundin findet’s „so schräg, dass es gut ist“.

Auch Javier Minaya ist zufrieden. An seinem Stand decken sich Eltern und Großeltern mit kleinen Ponchos und Mützchen ein, mit südamerikanischen Püppchen und Panflöten. Läuft gut, sagt er. Vielleicht sieht der Martinimarkt in zehn Jahren anders aus – aber geben wird es ihn mit ein bisschen Glück weiterhin.