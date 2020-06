In der Erinnerungsstätte „Männer von Brettheim“ im Rathaus des Dorfes wird bis heute die Geschichte und das Andenken an Friedrich Hanselmann, Leonhard Gackstatter und Leonhard Wolfmeyer in Ehren gehalten. Nun erreichte im Mai, mehr als 75 Jahre nach der grausamen Hinrichtung der drei Männer an den Brettheimer Friedhofslinden, den Vorsitzenden des Fördervereins Erinnerungsstätte, Norman Krauß, eine Bitte, die er weitergab: Ob sich die Gemeinde Blaufelden um das Grab von Leonhard Wolfmeyer kümmern könne, sobald die Hinterbliebenen dazu nicht mehr in der Lage sind.

Am 24. Januar 1903 wurde Wolfmeyer in Blaufelden geboren. Nachdem er später in Wiesenbach gelebt hatte, zog er 1940 nach Brettheim, um dort als Lehrer und NSDAP-Ortsgruppenleiter zu wirken.

Wolfmeyer soll innerhalb des Dorfes keinen schlechten Ruf gehabt haben. „Er war in die Gemeinschaft integriert“, sagt Krauß. Auch seinem Beruf sei er ordentlich nachgegangen. „Viele ehemalige Schüler erzählen: Er war zwar streng, aber er hat uns gern gehabt.“

zum Tode verurteilt. Er hinterließ eine Frau, vier Töchter und einen Sohn. Begraben wurde er zunächst auf dem Friedhof in Brettheim. 75. Jahrestag Männer von Brettheim sind auch in Corona-Zeiten nicht vergessen Rot am See Weil sich Wolfmeyer in seiner Funktion als NSDAP-Ortsgruppenleiter geweigert hatte, den Todesbefehl von Friedrich Hanselmann zu unterschreiben, nachdem dieser Hitlerjungen entwaffnet hatte, wurde Wolfmeyer am 10. April 1945 wegen „Wehrkraftzersetzung“ mit 42 Jahren. Er hinterließ eine Frau, vier Töchter und einen Sohn. Begraben wurde er zunächst auf dem Friedhof in Brettheim.

Eine Woche nach seinem Tod wurde das Dorf eingenommen und zu fast 85 Prozent zerstört. Auch das Schulhaus, in dem die Frau von Leonhard Wolfmeyer und seine fünf Kinder lebten, fiel dem Beschuss zum Opfer. Die Wolfmeyers gingen nach Blaufelden und die Witwe beantragte die Umbettung ihres Mannes, um wenigstens sein Grab in ihrer Nähe zu haben. Im August wurde dieser Bitte seinerzeit nachgekommen.

Norman Krauß steht in regelmäßigem Kontakt mit den Kindern. „Sie sind dankbar, dass wird als Förderverein das Andenken ihres Vaters in Ehren halten“, sagt der Vorsitzende. Eine Tochter wandte sich also im Mai an Krauß. Sie und ihre verbliebenen zwei Schwestern sind bereits in höherem Alter und haben sich Gedanken gemacht, wie es mit der Grabstätte weitergeht, wenn sie irgendwann nicht mehr in der Lage sind, sich darum zu kümmern. Krauß fragte daraufhin bei der Gemeinde Blaufelden an, ob eine Pflege sichergestellt sei, sobald der Bedarf bestehe.

„Die Grabstelle des Herrn Leonhard Wolfmeyer wird dauerhaft erhalten.“ Nun galt es, diesen Beschluss zu erweitern, damit die Pflege und deren Finanzierung dauerhaft gesichert sind. Kriegsende in Schwäbisch Hall Angebliche Deserteure starben kurz vor Kriegsende in den Haller Kocherwiesen Schwäbisch Hall Darüber wurde nun am Montag in der Gemeinderatssitzung abgestimmt. Bereits 2005 war beschlossen worden:Nun galt es, diesen Beschluss zu erweitern, damit die Pflege und deren Finanzierung dauerhaft gesichert sind.

In der Sitzung meldete sich Werner Schieber zu Wort. Seiner Auffassung nach müsste hier, wie bei vielen Denkmälern, das Gräberschutzgesetz greifen, „daher sind wir verpflichtet, das Grab zu erhalten“, betonte er. Dieser Annahme widersprach Bürgermeisterin Petra Weber allerdings. Eine Anfrage ergab, dass das Ehrengrab tatsächlich nicht unter das Gesetz falle. Trotzdem ist sie der Meinung: „Es sollte für uns alle selbstverständlich sein, das Grab zu erhalten und zu pflegen.“

Das Gremium, in dem auch der Großneffe von Leonhard Wolfmeyer sitzt, beschloss letztlich einstimmig, dass die Gemeinde die Organisation und Finanzierung der angemessenen und würdevollen Grabpflege übernimmt, sobald diese durch die Hinterbliebenen an Blaufelden übergeben wird.