Zuhause gesucht Lust auf flauschige neue „Untermieter“?

Crailsheim / swp

Tiere, die momentan im Crailsheimer oder Haller Tierheim leben, stellen wir nun regelmäßig auch online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um eine Hündin, eine Katze und ein Kaninchen aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Susi sucht einen konsequenten Halter. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Susi (geboren 2014, weiblich) ist ein Border-Collie-Mischling. Altersbedingt kann sich ihr Besitzer nicht mehr um die hübsche Hündin kümmern. Susi wurde nie, wie es sich ein Border-Mischling wünscht, richtig ausgelastet, darum ist sie sehr aufgedreht. Da sie den Umgang mit anderen Hunden nicht gelernt hat, möchte Susi als Einzelhund gehalten werden. Auch Katzen mag Susi nicht. Für Susi sucht das Tierheim hundeerfahrene, konsequente Menschen, die sich aktiv um die sportliche Hündin kümmern und ihr Auslauf und auch Kopfarbeit bieten, die sie braucht.

Kätzchen Marta war bislang eine Streunerin. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Marta (geboren 2017, weiblich) war lange Zeit streunernd mit ihren Jungen unterwegs, bis sie jemand ins Tierheim gebracht hat. In einer Pflegestelle hat die ehemals scheue Katze gelernt, dass Streicheln etwas Schönes ist und von Zweibeinern keine Gefahr ausgeht. Doch es braucht Zeit, bis Marta Vertrauen fasst. Wer ihr die erforderliche Zeit gibt, wird bald eine Schmusekatze zu Hause haben. Das Tierheim hofft, dass für Marta schnell jemand gefunden wird, denn ihr ist im Tierheim schrecklich langweilig. Marta möchte später Freigang.

Arno ist ein Kaninchen der neuen Rasse Löwenköpfchen. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Arno (geboren im Juli, 2018 männlich). ist ein Löwenköpfchen. Bevor das Kaninchen ins Tierheim kam, lebte es in Außenhaltung. Auch im Tierheim wird er draußen gehalten, damit sein Winterfell, das er langsam bekommt, nicht wieder ausfällt. Arno könnte also wieder in ein Zuhause mit Außenhaltung ziehen. Übrigens: Das Löwenköpfchen ist eine neue Kaninchenrasse, die erst 2014 anerkannt wurde.