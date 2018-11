Crailsheim Lust an Singen und tänzelndem Spiel

Lust an Singen und tänzelndem Spiel

Crailsheim / Ralf Snurawa

Klezmer und Lieder stehen im Mittelpunkt des gut besuchten Konzerts am Sonntagabend in der Ingersheimer Festhalle. Die auftretenden Musiker hinterlassen ein begeistertes Publikum.

Ganz am Ende waren alle Musiker vereint auf der Bühne in der Festhalle zu erleben. Da sangen die Frauen des Ensembles Kammerton der Crailsheimer Musikschule ebenso wie die Männer der Chorgemeinschaft Altenmünster und Ingersheim und des Gesangvereins Wildenstein unter der Leitung von Katharina Hayer und begleitet vom „Kleztett“ das traditionelle „Havenu schalom alejchem“ (Wir wünschen Frieden euch allen).

Friedensbitte zu Beginn

Die Friedensbitte hatte der Wildensteiner Gesangverein mit seinem Chorleiter Franz Litak mit dem sanft vorgetragenen geistlichen Chorwerk „Domine pacem da nobis“ von Jakob Christ schon in der ersten Konzerthälfte vorweggenommen. Der Männerchor näherte sich der Klezmermusik über volksliedhafte Stücke aus Kroatien und Dalmatien mit ihren Wechseln zwischen sehnsüchtigem Innehalten und tänzerischer Ausgelassenheit und Bert Rufs wunderbar federndem, leicht swingendem „Dum Dua“.

Noch weiter weg von Klezmerklängen war zuvor die von Katharina Hayer geleitete Chorgemeinschaft Altenmünster und Ingersheim mit ihren beiden Begrüßungsgesängen: kräftig zupackend intoniert Dieter Frommelts „Willkommen“ und ein preisendes und mit Hingabe gesungenes „Glory Hallelujah“.

Diesen Chorstücken stand danach das „Kleztett“ mit seiner Art von Klezmer gegenüber: ein großer Kontrast, der aber seinen Reiz hatte. So wurden die Zuhörer nach und nach in die Welt der Klezmorim entführt: vom einleitenden, schwungvoll wiedergegebenen Bulgar über das immer weiter ausgreifende „Devotedly buoyant at Abu“ bis zu den aggressiven „Hahnenkampf“-Tönen zwischen Klarinettistin Elisabeth Brose und Walter Kämmer auf der Bassklarinette und Hellmar Weber auf dem Altsaxofon.

Pudding an die Wand genagelt

Einige neue Stücke hatte das Sextett diesmal mitgebracht. Die Melodie von Nellie Casmans „Yossel, Yossel“ wanderte beschwingt durch die einzelnen Stimmen. Klarinettenjauchzer und aufgeraute Töne entlockte Elisabeth Brose ihrem Instrument zu „Devil‘s Foot Cake“.

Im zweiten Konzertteil war die Klezmergruppe mit „Oj Tate“ mit schönen Seufzern und schnellen Figurationen in Triobesetzung mit Klarinettistin Elisabeth Brose, Cellistin Irmgard Brose und Pianistin Herma Paul zu hören. Es folgte der „Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln“, wieder in Sextettgröße und mit verspieltem Improvisieren hin zum swingenden „Bei mir biste scheen“ von Sholom Secunda.

Ganz anders hatte das Ensemble „Kammerton“ davor gesungen: fast schon im Tangorhythmus und zurückhaltender im Tempo, aber fesselnd im Ausdruck. Julia Rupp gestaltete ihre Soloeinlagen zu „Sunrise, Sunset“ aus Jerry Bocks Musical „Anatevka“ wunderbar schlicht, begleitet von Juliana Hayer am Klavier.

Begeisterter Schluss-Applaus

Vorausgegangen war das mit Witz vorgetragene, bekannte „Wenn ich einmal reich wär‘“ aus demselben Musical und „Hava nagila“, beide zusammen mit einem Teil der Männer der Chorgemeinschaft Altenmünster und Ingersheim aufgeführt und ebenfalls unter der Leitung von Katharina Hayer.

„Hava nagila“ hatte Werner Dürr vom „Kleztett“ mit einem wundervoll gesanglichen Violinsolo eingeleitet; und zu „Wenn ich einmal reich wär‘“ steckten die acht Frauen von „Kammerton“ mit ihrer Lust am Singen das Publikum fast schon an, das am Ende des Konzerts begeistert Beifall spendete.