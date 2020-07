Vor 758 Tagen stand ich hier mit einer Vision“, erinnert sich Thomas Wahl, Geschäftsführer Logistik bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG, an den Spatenstich vor rund zwei Jahren. Heute ist diese Vision Realität geworden, der Würth-Konzern weihte das neue Zentrallager offiziell ein. Der Probebetrieb lief bereits seit Oktober 2019.

Das Lager soll die Rolle eines „strategischen Knotenpunktes für Europa“ im Logistiksystem von Würth übernehmen, erklärt Wahl. Deshalb sei es „ein weiterer Meilenstein“. Ziel der optimierten Logistikstrategie ist es, Liefersplits zu vermeiden und die Positionen pro Bestellung zu bündeln. So will der Konzern vermeiden, dass der Kunde zum Beispiel vier Artikel in vier Paketen erhält. In Zukunft werden die vier Artikel in ein Paket verpackt werden. Hierfür fasst das neue Lager verschiedene Versandstellen sowie Außenlager zusammen. Es ist Sammel- und Knotenpunkt für den Umschlag und die Zusammenfassung von Warenströmen zur Weiterverteilung in ganz Europa.

Über das neue Außenlager hebt der Konzern die logistische Leistungsfähigkeit auf eine neue Ebene. „Von unserem neuen Umschlaglager profitieren letztendlich gleichermaßen unsere Kunden wie auch wir als Unternehmen. Unsere Kunden erhalten weniger Pakete als zuvor, Lieferungen gehen schneller zum Kunden, es wird weniger Verpackungs- und Füllmaterial benötigt, es fallen weniger Fahr- und Transportwege und somit geringere Transportkosten an“, erläutert Wahl. „Auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation einer weltweiten Pandemie haben unsere Logistikzentren ihre Leistungsfähigkeit und Krisensicherheit unter Beweis gestellt. Wir konnten die vorhandenen Bedarfe unserer Kunden jederzeit bedienen“, ergänzt Bernd Herrmann, Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe.

Investition in die Zukunft

Die Investitionssumme für das neue Umschlaglager und die damit verbundene Neugestaltung des Logistikprozesses beläuft sich auf rund 73 Millionen Euro und setzt ein entsprechendes Frachtvolumen voraus. Damit ist diese bisher größte Logistikinvestition auf der einen Seite ein klares Bekenntnis des Unternehmens zur weiteren Standortentwicklung in Hohenlohe und spricht auf der anderen Seite gleichzeitig für das weitere Wachstum des Mutterunternehmens.

Im Endausbau 2024 werden rund 300 Mitarbeiter im Zwei­schichtbetrieb im Logistikkomplex arbeiten und jeden Tag rund 8000 Lieferungen an Kunden rund um den Globus versenden. Die gleiche Menge muss übrigens täglich auch im Eingang bewältigt werden, um das Lager auf dem gewünschten Füllstand zu halten. Das Lager hat eine Grundfläche von rund 50.000 Quadratmetern und bietet 10.000 Quadratmeter Bodenlager für großvolumige Artikel wie zum Beispiel Schubkarren. Es verfügt über 12.800 Palettenplätze sowie 72 Andockstellen zur Be- und Entladung der Lkw. Auf einer Regallänge von rund 4000 Metern mit einer Höhe von 12 Metern schafft das Lager ausreichend Kapazität für Langgüter, zum Beispiel Montageschienen mit bis zu sechs Metern Länge.