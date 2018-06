Grußwort Andreas Manthey Vorsitzender der Werbegemeinschaft Liebe Leserin, lieber Leser,

In Crailsheim kann bis in die Nacht hinein eingekauft werden. © Foto: Archiv

pm

am kommenden Freitag, 8. Juni, ist wieder die XXL-Shopping-Nacht, in der viele Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet haben. Die Band „Velvet Soul Street“ spielt am Rathaus und „rockt die City“. Verschiedene Stände mit Getränke und Gegrilltem machen aus Crailsheim wieder ein besonderes Erlebnis.

Denn „Shopping in Crailsheim“ bedeutet viel mehr, als nur „einkaufen“. Es drückt die Freude und die Lust aus: am Flanieren durch die Geschäfte, am Erleben der vielen Aktionen und am Genießen der Angebote in Crailsheim. Nutzen Sie die Gelegenheit, mitten in der Nacht – abseits der Hektik des Tages – mit Ihrer Familie in aller Ruhe zu shoppen und genießen Sie die vielen Aktionen, die in den Crailsheimer Fachgeschäften auf Sie warten. Erleben Sie die Vielfalt des Angebots, das Ihre Crailsheimer Fachgeschäfte für Sie vorbereitet haben. Übrigens parken Sie im Parkhaus Grabenstraße von 18 Uhr bis Mitternacht kostenlos.

Wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst, Ihr

Andreas Manthey