Halloween Nico Pannewitz schnitzt Kürbisse zum Gruseln

Crailsheim / Christine Hofmann

Nico Pannewitz aus Crailsheim schnitzt Figuren aus Horrorfilmen in Kürbisse. Das Spiel mit der Angst fasziniert ihn.

Wenn der Herbst kommt, ist Nico Pannewitz ganz in seinem Element. „Das ist meine Lieblingsjahreszeit“, sagt der Online-Redakteur des Hohenloher Tagblatts, der aus Albstadt stammt und inzwischen in Jagstheim lebt. „Ich mag die Farbenspiele in der Natur. Man spürt den Übergang vom Leben zum Tod – und zu neuem Leben.“

Was den 31-Jährigen außerdem fasziniert, sind Lichtspiele in der Dunkelheit: der Anblick einer beleuchteten Stadt in der Nacht, eine Lichtreflexion in einer Pfütze oder ein ausgehöhlter Kürbis, in dem eine Kerze flackert. Letztere stellt Pannewitz seit einigen Jahren mit viel Geduld und künstlerischem Anspruch selbst her.

Mehrere Stunden Arbeit

Immer wenn es auf Halloween zugeht – heute bei Anbruch der Dunkelheit ist es wieder so weit –, macht sich Pannewitz auf die Suche nach möglichst großen Kürbissen. Aus dem Internet lädt er sich Kürbis-Schablonen herunter, die er zunächst auf die Kürbishaut aufmalt. Dann beginnt die Schnitzarbeit, die je nach Motiv und Beschaffenheit des Kürbisses mehrere Stunden dauert.

„Man braucht gutes Werkzeug. Mit einem Küchenmesser funktioniert es nicht“, berichtet der 31-Jährige. Er hat sich ein spezielles Kürbisschnitz-Set zugelegt, mit einer Kelle, mit der man im Zickzackschnitt den Deckel abtrennen kann, einem Schaber zum Aushöhlen und einer kleinen Säge für die Schnitzarbeit. „Am besten klappt es, wenn man vorher mit einem Skalpell oder einer Rasierklinge die Linien vorritzt. Dann werden die Schnitte genauer“, verrät der Kürbis-Künstler. Kleine Löcher bohrt er mit einem Nagel in den Kürbis. Präzision ist bei dieser Arbeit wichtig: Ein falscher Schnitt – und die Mühe von Stunden ist dahin.

Die Motive, die Nico Pannewitz auswählt, lassen dem Betrachter leicht einen Schauer über den Rücken laufen: „Es muss auf jeden Fall gruselig sein. Das gehört an Halloween dazu.“ Mit Vorliebe schnitzt der Redakteur Figuren aus Horrorfilmen. Die Abbilder von Nosferatu, Freddy Krüger, Fledermäuse, Werwölfe und Spinnen hat er mittlerweile schon zum Leuchten gebracht. „Manche Motive wähle ich aber auch, weil ich sie einfach cool finde, wie Darth Vader aus Star Wars oder Heisenberg aus der Serie ,Breaking Bad’.“

Obwohl Nico Pannewitz Halloween nicht feiert, sondern mit seinen geschnitzten Kürbissen, die er später an seine Mutter oder an Freunde verschenkt, lediglich für die passende Dekoration sorgt, würde er das Fest gern einmal in den USA erleben. „Die Halloween-Paraden in New Orleans sind sicher sehenswert. Dafür würde ich mich sogar auch verkleiden.“

Denn irgendwie üben die Volksbräuche in der Nacht vor Allerheiligen doch einen Reiz auf ihn aus. „Alle Feste im Jahr beschäftigen sich mit Emotionen, zumeist mit positiven. An Halloween steht die Angst im Vordergrund, das fasziniert mich.“ Es sei nicht so sehr eine reale Angst, sondern eher das Gruseln und das Gefühl der Erleichterung, wenn die Gefahr vorüber ist. Das spiegelt sich in seinen Kürbissen.

