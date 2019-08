Rund 350 Goldbacher entzünden am Sonntagabend für rund 4000 Gäste etwa 35.000 Kerzen – etliche davon mehrfach. Zum 57. Mal lockt das romantische Lichterfest in den 1000-Seelen-Ort.

Es ist ein harter Sonntagabend für die Goldbacher. „Ich bin am Montag mit einem blauen Auge aufgewacht“, meint Guy Franquinet vom Verein Goldbacher Tradition am Montagmittag im übertragenen Sinn, als er einen Überblick darüber hat, welche Schäden der Regen dem eingesetzten Material beim 57. Lichterfest angetan hat.

Zwei abendliche Regenschauer sorgen dafür, dass die rund 350 Ehrenamtlichen unermüdlich zupacken müssen. „Viele der 35.000 Lichter müssen nicht nur mehrfach angezündet werden, auch die Becher, in denen sich Wasser gesammelt hat, müssen getauscht oder geleert werden“, macht Franquinet deutlich. Das alles in nur einer halben Stunde zu bewerkstelligen, das sei schon eine „gewaltige Leistung“.

Immerhin gibt es „nur“ Regen. „Wind macht noch ganz andere Probleme“, weiß der Fachmann. Aber neben der vielen Arbeit lassen die großen Tropfen auch Schäden zurück. Während die Kerzen jedes Jahr neu angeschafft werden, verwenden die Goldbacher die bunten Becher, in denen sie leuchten, normalerweise mehrfach. „Jetzt sind aber die meisten kaputt“, berichtet der Goldbacher. Er schätzt, dass es mehrere Tausend Euro kostet, sie für das 58. Lichterfest im kommenden Jahr zu ersetzen.

Immerhin sind viele Besucher der Traditionsveranstaltung treu geblieben. Rund 4000 zahlende Gäste strömen am Sonntag in den 1000-Seelen-Ort. Ein Drittel weniger als im Vorjahr. „Aber wir sind zufrieden“, so Franquinet. Manche fliehen vor dem Regen ins Zelt, manche verlassen die Veranstaltung, andere, die auf dem Weg sind, drehen wieder um – so erklärt er sich auch den Rückgang des Publikums um über ein Drittel gegenüber 2018.

Einer ist zum ersten Mal beim Lichterfest: der Crailsheimer Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer. Er darf gleich hoch hinaus aufs Plateau vor dem Festzelt steigen, um von dort nach Franquinets Begrüßung sich erst einmal dafür zu entschuldigen, dass er im letzten Jahr noch nicht dabei gewesen ist. Für ihn hat die Zahl der rund 35.000 Lichter eine Symbolik, sind es doch rund 35.000 Einwohner in seiner Großen Kreisstadt.

Beim Lichterfest wird auch eine Toilette illustriert

Von den Ideen, welche die Gruppen zur Illustration des Themas „Erfinderisch“ haben, ist nicht nur Grimmer fasziniert. Die Menschenmassen staunen über etliche der in der Dunkelheit besonders ansprechenden Werke. Ein Highlight ist das große Segelschiff im Freibad, dessen Kerzen sich im Wasser des Beckens widerspiegeln. Einige Lacher gibt’s für die Toilette – sicher eine notwendige Erfindung. Von der Postkutsche bis zum Zustellfahrzeug reicht eine kleine Bilderreihe am dunklen Hang der Hügel am Rand des Ortes. Als am späten Abend noch das Bengalische Feuer zur Musik entfacht wird, halten sich viele Paare an den Händen.

