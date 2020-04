Unsere Redaktion freut sich über so viel Dank und Zuspruch wie selten zuvor. Viele Leserinnen und Leser wissen den Einsatz der Redakteurinnen und Redakteure in Seuchenzeiten zu würdigen. So schreibt uns ein Leser aus einer Landgemeinde: „Wenn auch noch die Lokalredaktion eingestellt würde, wäre das auf jeden Fall für mich und meine Frau, die wir morgens bereits im Bett das Blatt lesen, eine besondere Katastrophe.“ Ein Ehepaar aus Crailsheim schreibt: „Danke Ihnen allen, dass unsere Normalität morgens noch gewährleistet ist – und wir wie immer eine Zeitung am Frühstückstisch lesen können.“

Die Produktion einer Zeitung ist schon immer eine komplexe Angelegenheit, in der Corona-­Krise wird es nicht selten zu einer echten Herausforderung. Große Zeitungen berichten in diesen Tagen in langen Artikeln, wie die Redaktionen ihre Arbeit umorganisieren. Wir wollen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, damit nicht langweilen, wir wollen Ihnen nur sagen: Wir machen das für Sie!

Teilen Sie uns mit, was Sie in dieser ungewöhnlichen Zeit bewegt!

Angeregt von den vielen Telefonaten und Mails, machen wir Ihnen einen Vorschlag: Wir wollen diesen Austausch mit Ihnen verstetigen, wollen eine Plattform im Blatt einrichten, auf der Sie ­anderen Leserinnen und Lesern mitteilen, wie es Ihnen so geht in dieser für uns alle so ungewöhnlichen Zeit. Eine Zeit, die uns bedrückt, vielleicht sogar verängstigt. Eine Zeit aber auch, die unsere Kreativität anregt, die uns mutiger werden lässt. Auf den Punkt gebracht: die uns verändert.

Schreiben Sie uns, was Sie in diesen Tagen denken, fühlen, machen. Ich bin mir sicher, dass diese Texte in der HT-Leserschaft auf großes Interesse stoßen. Scheuen Sie sich also nicht, uns an Ihren Gedanken teilhaben zu lassen. Wenn diese Corona-Krise etwas Gutes hat, dann ist es die Erkenntnis, dass wir Kommunikation und Gemeinschaft so sehr zum Leben brauchen wie die Luft, die wir atmen.

Wir freuen uns auf E-Mails an redaktion.hota@swp.de (Betreff: Corona-Gedanken), auf Nachrichten an unseren Facebook-Kanal und Briefe an die Adresse: Ludwigstraße 6–10, 74564 Crailsheim.