Die Geschäftsführer Dieter Straub, Marcus Herwarth und Christian Ott vor dem Verwaltungsgebäude in Satteldorf. Wechsel an der Spitze: Dieter Straub (64, li.) begann bei Leonhard Weiss als Oberbauleiter im Ingenieurbau. Der Bauingenieur war unter anderem Geschäftsführer Ingenieur- und Schlüsselfertigbau sowie Gleisinfrastrukturbau 2011 wurde er Stellvertreter, von August 2018 bis September 2021 dann Vorsitzender der Geschäftsführung. Marcus Herwarth (51, Mi.) ist der neue Vorsitzende der Geschäftsführung. Der Diplom-Bauingenieur kam 1995 als Bauleiter im Leitungsbau ins Unternehmen. Später war er Projektleiter, Leiter der Bereiche Generalunternehmer Netzbau und Infrastrukturprojekte; Technischer Leiter für beides. Seit 2015 Geschäftsführer Gleisinfrastrukturbau. Christian Ott (50, re.) startete 1989 mit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei Leonhard Weiss und arbeitete unter anderem als Niederlassungs- und Bereichskaufmann. Später war er Assistent des Geschäftsführers im Ingenieur- und Schlüsselfertigbau und kaufmännischer Leiter. Seit Juli 2017 Bereichsleiter für Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, IT und Integriertes Managementsystem. Seit Oktober 2019 Geschäftsführer Unternehmenssteuerung. Zum 1. September stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung. © Foto: Heribert Lohr