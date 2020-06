Wer aktuell auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle ist, aber noch nicht weiß, welcher Beruf passen könnte, hat es momentan nicht leicht: Aufgrund der Corona-Pandemie können zum Beispiel keine Ausbildungsmessen stattfinden.

Auch das Bauunternehmen Leonhard Weiss musste die im März geplanten internen Messen an den beiden Hauptstandorten in Göppingen und Satteldorf absagen. Normalerweise können sich dort Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern, mit den aktuellen Azubis, den „Paten“ und dem Ausbildungsteam sprechen und alle Fragen rund um das Thema Ausbildung stellen.

Das Bauunternehmen bietet jetzt im Internet eine Alternative an: Unter dem Hashtag #AusbildungHautnah ist am Mittwoch, 17. Juni, ab 18 Uhr auf der Plattform Instagram ein Livestream erreichbar . Das Ausbildungsteam stellt die beliebtesten Berufe in der Firma vor und beantwortet die häufigsten Fragen rund um das Thema Ausbildung, die immer wieder gestellt werden oder die live von den Zuschauern eingehen.