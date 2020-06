Bei einer Gegenstimme hat der Gemeinderat einige wichtige Schritte zum Bau einer Leichenhalle samt Toilettenanlage auf dem Crailsheimer Hauptfriedhof beschlossen. In beiden Ausschüssen war das Projekt ausführlich diskutiert worden . Vor allem der Kostenrahmen von nunmehr rund 2,3 Millionen Euro wurde auch in der Gemeinderatssitzung „sehr hoch“ genannt. „Zu teuer“, sagte etwa Stadtrat Bernd Weinmann (AWV). Zugestimmt wurde außerdem dem gemeinsam mit den Bestattern erarbeiteten Raumprogramm, dem Standort an der Blaufelder Straße und der Fortführung des Architektenwettbewerbs, für den außerplanmäßige Mittel in Höhe von rund 25.000 Euro zu Verfügung gestellt werden sollen.

Leichenhalle in Rot am See Wie zugig ist zu zugig? Rot am See

Das Ziel: „Von den Kosten runterkommen“

Stadtrat Peter Gansky (BLC) konnte sich nicht vorstellen, dass die ursprünglichen Entwürfe der drei ausgewählten Architekten auch ohne die Aussegnungshalle funktionieren, die ja zunächst Teil des Auftrags war und auf die mittlerweile verzichtet wird. Baubürgermeister Jörg Steuler lobte in diesem Zusammenhang die bestehende Kapelle des Friedhofs, die von sehr guter Qualität sei. Ziel sei es, „von den Kosten runterzukommen“, die der Bauentwicklung der vergangenen Jahre geschuldet seien. Bislang sind auf der Blaufelder Straße weder Linksabbiegespur noch Kreisel geplant – letzteres wurde von Michael Klunker (AWV) vorgeschlagen, aber als sehr teuer verworfen.