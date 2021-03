In zwei Jahren wird die Handball-Abteilung ihr 50. Jubiläum feiern. „Ich hoffe, dass wir bis dahin wieder eine Herren-Mannschaft im Spielbetrieb haben werden“, sagt Harald Schock. In alten Berichten ist zu lesen, dass es die Handballer jedoch schon viel länger in Crailsheim gibt, und zwar bis ...