Laufschuhe anziehen, in eine zum Wetter passende Jacke schlüpfen und raus aus dem Haus. Ohne zu zögern. So machen sich Silke und Arthur Lange aus Gründelhardt dreimal in der Woche auf zu einer Trainingseinheit. Seit sechs Monaten trainiert das Ehepaar in der Gruppe der Power Walker der Aktion Lauf geht's der Südwest Presse Hohenlohe. Gemeinsam haben die beiden während dieser Zeit mehr Bewegung, Gesundheit und Wohlbefinden in ihr Leben gebracht.

„Ich hatte in den letzten Jahren an Fitness und Kondition abgebaut. Mir war klar, dass ich was machen muss“, berichtet Silke Lange über ihre Motivation, bei Lauf geht’s mitzumachen. Immer wieder startete sie in der Vergangenheit einen Versuch, die Bewegung in den Alltag zu integrieren. Aber alle Versuche scheiterten über kurz oder lang. „Mit Lauf geht’s hat es diesmal wirklich geklappt. Ich laufe jetzt regelmäßig und habe viel Spaß daran. Und die Strecken wurden immer länger.“

Ziel in greifbarer Nähe

Anfangs konnte sich die 54-Jährige nicht vorstellen, mal einen Halbmarathon zu walken. Doch dieses Ziel ist nun in greifbarer Nähe – und sie fühlt sich der 21,1-Kilometer-Distanz gewachsen. „Es tut mir gut, auf ein Ziel hin zu trainieren und keine Ausrede gelten zu lassen, wenn man mal keine Lust hat oder das Wetter nicht optimal ist." Ein persönliches Ziel hat sie sich für den Abschlusslauf ebenfalls gesetzt: Sie möchte nach drei Stunden und 15 Minuten über die Ziellinie laufen.

Ihr Ehemann Arthur Lange gesteht frei heraus: „Ich bin kein sportlicher Typ. Ich habe mich als moralische Unterstützung von Silke angemeldet.“ Dass er sich im letzten halben Jahr zu einem fitten Power Walker entwickelt hat, der oft die Gruppe anführt und inzwischen sogar walkend mit einer Anfänger-Läufergruppe mithalten kann, hat er seiner Frau zu verdanken.

„In der Gruppe tut man sich schwerer, das Training ausfallen zu lassen“, weiß der 56-Jährige, der die regelmäßigen Walking­runden an der frischen Luft nicht mehr missen möchte. „Mir hilft das Walken beim Stressabbau nach einem anstrengenden Arbeitstag“, sagt der gelernte Elektriker, der ein Elektroplanungsbüro betreibt.

Die Teilnehmer der Walkinggruppe wollen sich nach dem Ende der Aktion privat weiterhin treffen, um gemeinsam zu trainieren. „Das ist eine gute Idee“, findet Silke Lange. Die gelernte Bankkauffrau hat das regelmäßige Walken vor allem während der Corona-Zeit schätzen gelernt. „Im Homeoffice hat man viel zu wenig Bewegung. Da waren die Trainingseinheiten meine Highlights der Woche.“ Während des Lockdowns sind die Eheleute stets gemeinsam gewalkt. Inzwischen trainiert jeder für sich, weil jeder sein eigenes Tempo hat. Trotzdem motivieren sie sich immer noch gegenseitig. Und beim Halbmarathon sind natürlich auch beide am Start.